Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года

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Федеральное законодательство

Федеральный закон от 26 февраля 2024 г. №30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»

Решено вести госреестр национальных фильмов. Электронная выписка из него будет служить в качестве удостоверения фильма.

Названный реестр, а также госреестр фильмов будут размещаться в открытом доступе на сайте Минкультуры.

Прокатное удостоверение на фильм будет выдаваться в виде электронной выписки из госреестра фильмов. Порядок его выдачи и отзыва будет устанавливать Минкультуры, а не Правительство.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Федеральный закон от 14 февраля 2024 г. №16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»

Расширен перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, за счет близких родственников лица, пропавшего без вести. К ним отнесены лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры. Их геномную информацию будут хранить до установления места нахождения пропавшего без вести, но не более 70 лет.

При установлении места нахождения пропавшего или идентификации неопознанного трупа геномную информацию родственников уничтожат.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования.

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 г. №124 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом»

В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., помимо прочего, определены: направления повышения доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (например, обеспечение доступа на льготных условиях научных работников, разработчиков ПО и отраслевых организаций к вычислительным мощностям, необходимым для разработки технологий); направления поддержки разработчиков технологий (гранты, продвижение лучших отечественных компаний, содействие созданию российских репозиториев данных и решений в области искусственного интеллекта и др.); направления поддержки научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта; направления повышения уровня компетенций в данной области; направления стимулирования внедрения технологий искусственного интеллекта и др.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2024 г. №185 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в г. Иннополисе (Республика Татарстан)»

Установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиасистем в Иннополисе (Татарстан). Речь идет о беспилотниках с максимальной взлетной массой 30 кг.

В городе будет создан новый вид транспортного сервиса с применением беспилотников и распределенной сети дронопортов, дополняющий существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов. Станут возможными и другие востребованные сервисы – выполнение аэрофотосъемочных работ, а также обследование трубопроводов и линий электропередачи.

Планируется применять технологии работы с большими данными и в области управления производством, технологии робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций.

Экспериментальный правовой режим будет действовать 3 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2024 г. №182 «Об утверждении Правил формирования и ведения государственной информационной системы «Федеральная информационная система оценки качества образования»

С 1 сентября 2024 г. Федеральная информационная система оценки качества образования будет функционировать в статусе ГИС. Ее пользователями станут Рособрнадзор, исполнительные органы регионов, местные власти, образовательные организации и оператор. ГИС будет наполняться сведениями: об организациях, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования и участвующих в оценке качества образования по основным общеобразовательным программам; о сроках проведения национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных мероприятий; о количестве участников мероприятий по оценке качества образования; о привлекаемых экспертах; об оценочных материалах; о результатах национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных мероприятий, а также о результатах участия обучающихся в исследованиях и мероприятиях.

Срок хранения внесенных сведений – 11 лет.

С 1 декабря 2024 г. доступ к сведениям системы станет возможным через ЕСИА.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2024 г. №173 «О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в 2024 году»

С 15 марта по 31 декабря 2024 г. в России в расширенном формате пройдет эксперимент по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» ФИС ФРДО в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».

Эксперимент решено провести в 3 этапа. На первом будет создан механизм формирования цифровых документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении (основные программы профобучения, дополнительные предпрофессиональные и профессиональные программы) посредством единого реестра. На втором этапе этот механизм будет масштабирован, а документы размещены на Госуслугах. На третьем этапе реестр будет введен в промышленную эксплуатацию.

Расширен состав участников эксперимента.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. №144 «О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания»

С 1 марта 2024 г. Правительство в порядке эксперимента запускает комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». В рамках одной услуги предприниматели смогут зарегистрировать бизнес (ИП или ООО с единственным учредителем – физлицом), получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счёт в банке.

На всех этапах для подтверждения личности заявителя будут использоваться ЕСИА и единая биометрическая система.

Эксперимент продлится до 1 марта 2025 г. В нем участвуют Минфин, ЦБ РФ, ФНС, Росфинмониторинг, банки, АО «Центр биометрических технологий».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2024 г. №119 «О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации»

Президентом была учреждена стипендия для аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно и проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России. Утверждены правила ее назначения и выплаты.

Назначать стипендию будет Минобрнауки по результатам конкурсных отборов на срок от 1 года до 4 лет. Ее размер составляет 75 тыс. руб. ежемесячно. Стипендия будет выплачиваться победителям таких отборов сверх установленных должностных окладов, доплат, надбавок, премий и других выплат.

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать их научные руководители. Победителей конкурсного отбора определит Совет по вопросам назначения и выплаты стипендии. Утверждено положение о нем.

Ряд правительственных актов по данному вопросу уточнен, отдельные положения некоторых постановлений признаны утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2024 г. №110 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация»

На период с 1 сентября 2024 г. до 1 сентября 2030 г. установлены новые правила использования геологической информации о недрах, обладателем которой является государство. Они заменят правила 2016 г.

Информация используется для управления фондом недр, геологического изучения, ведения кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, баланса запасов полезных ископаемых, реестра работ по геологическому изучению недр, реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предупреждения опасных природных процессов и явлений и устранения их последствий, обеспечения обороны и безопасности, организации и осуществления контроля (надзора).

Получить ее можно через Единый фонд геологической информации о недрах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. №100 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Ненецком автономном округе»

Правительство на 3 года установило экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиасистем в Ненецком автономном округе. Целями его введения являются в том числе: формирование по результатам реализации этого режима новых видов и форм экономической деятельности, способов ее осуществления; расширение состава, повышение качества и доступности товаров, работ и услуг; обеспечение развития науки и социальной сферы; привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций.

Перечислены положения актов, которые не применяются в рамках режима. Закреплены обязательные для соблюдения положения, если они не предусмотрены актами общего регулирования или отличаются от них.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2024 г. №211 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. №1359»

В перечень оказываемых ППК «Роскадастр» госуслуг дополнительно включено: ведение электронного реестра пунктов геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей, а также геодезических сетей спецназначения; выполнение работ по созданию и развитию указанных сетей, а также их пунктов; проведение экспертизы отчета о создании геодезической сети спецназначения и каталога координат геодезических пунктов этой сети; создание, эксплуатация, функционирование и развитие федеральной сети геодезических станций (ФСГС), а также выполнение функций оператора ГИС ФСГС; подтверждение достоверности пространственных данных и материалов, полученных в ходе выполнения геодезических и картографических работ; создание, эксплуатация и развитие географической госинформсистемы, а также осуществление функций ее оператора; выполнение функций метрологической службы геодезии и картографии, службы контроля деформации земной поверхности, технических комитетов по стандартизации, функций по геодезическому, картографическому, топографическому и гидрографическому обеспечению делимитации, демаркации и проверке прохождения линии госграницы РФ.

Кроме того, Роскадастр будет проводить фотограмметрические, гравиметрические и маркшейдерские работы.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2024 г. №172 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313»

Скорректировано одно из направлений субсидирования регионов в рамках госпрограммы «Информационное общество». Речь идет об обеспечении оказания региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов. При этом в 2024 г. результат должен быть достигнут на 100%. Уточнен порядок расчета количества региональных услуг в отчетном году.

Количество региональных услуг, для которых утверждены типовые регламенты предоставления в машиночитаемом формате, фиксируется на дату размещения в ЕИС извещения о закупке.

Часть поправок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2024 г. №158 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. №867»

К участникам единой цифровой платформы «Работа в России» отнесены обучающиеся и учреждения УИС, исполняющие наказания в виде принудительных работ или лишения свободы.

Вместо подсистемы «Личный кабинет соискателя (работника)» теперь функционирует «Личный кабинет гражданина». Цифровой профиль соискателя могут сформировать обучающиеся.

Работодатели могут размещать информацию о потребности в выполнении работ и оказании услуг по договорам гражданско-правового характера.

Через подсистему «Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» сотрудники УИС могут размещать информацию о лицах, осужденных к принудительным работам или лишению свободы, включая резюме.

Теперь работодатели могут оставлять отзыв о гражданине по результатам взаимодействия, а соискатели – о работодателе.

Постановление вступает в силу со дня опубликования. Доступ к подсистеме «Личный кабинет работодателя» начнут предоставлять с использованием ЕСИА с 1 августа 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. №147 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. №1370»

Решено заключать договоры на предоставление сведений единой электронной картографической основы. Данные можно будет получать посредством ГИС ЕЭКО.

Плату за сведения нужно будет вносить не позднее 30 календарных дней со дня получения заявителем УИН. Отсутствие платы будет считаться отказом от услуги.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2024 г. №139 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

С 1 сентября 2024 г. вносятся изменения в акты правительства, касающиеся присвоения радиочастот.

Упоминания о назначении радиочастот исключаются, так как не предусмотрены законодательством.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. №268-р

Установлен перечень государственных геоинформационных систем, картографической основой которых является единая электронная картографическая основа. Он включает 23 системы, в том числе ФГИС территориального планирования, госкадастр особо охраняемых природных территорий, единую систему управления госимуществом, государственный водный реестр, ГИС ЖКХ.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. №264-р

Утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 г. Среди целей – создание единой цифровой среды в области физкультуры и спорта, внедрение технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисов для граждан.

Предусматривается полный переход на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортподготовки через Госуслуги. К 2028 г. все заявления о приеме будут подаваться в электронном виде.

К 2027 г. планируется внедрить электронные паспорта спортсменов. В 2030 г. присвоение спортивных званий и разрядов переведут в электронный вид, что позволит ускорить этот процесс.

Предусматривается интеграция единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт» с региональными информационными цифровыми платформами. К 2030 г. в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации и учреждения.

В 2024 г. появится возможность записаться на сдачу нормативов ГТО через Госуслуги.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. №103 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. №710»

Эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информресурсах, решено продлить до конца 2025 г. К его участникам дополнительно отнесены Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и АО «Гознак». Скорректирован порядок проведения эксперимента.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Приказ ФСБ России от 2 февраля 2024 г. №50 «О внесении изменений в Требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, утвержденные приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. №795»

Скорректированы установленные ФСБ требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП.

В сертификате должен быть указан в том числе срок действия ключа ЭП, соответствующего уникальному ключу проверки ЭП, содержащемуся в сертификате.

Приведен общий вид квалифицированного сертификата на бумажном носителе для владельца – лица, замещающего госдолжности, должностного лица госорганов, органов МСУ, их подведомственных учреждений, ЦБ РФ, а также для владельца – филиала (представительства) иностранного юрлица.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 3 года.

Схема аккредитации провайдеров межлабораторных сличительных испытаний в национальной системе аккредитации СМ №03.1-9.0012 Версия 02. Февраль 2024 г. (утв. Федеральной службой по аккредитации 8 февраля 2024 г.)

Утверждена новая схема аккредитации провайдеров межлабораторных сличительных испытаний в национальной системе аккредитации (Версия 02. Февраль 2024 г.). Документ вводится взамен СМ №03.1-9.0012 (вер. 01) по истечении 3-х рабочих дней со дня его утверждения.

Установлены правила и процессы, относящиеся к аккредитации (расширению ее области), подтверждению компетентности (поддержанию аккредитации), сокращению области аккредитации, приостановлению (возобновлению) и прекращению действия аккредитации указанных провайдеров.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 февраля 2024 г. «С 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр Роскомнадзора, запрещено оказывать услуги хостинга в России»

Все организации, которые оказывают услуги хостинга в России, должны быть учтены в реестре Роскомнадзора. Для компаний, которые в него не вошли, законодательство пока не предусматривает административную ответственность. Однако им запрещено оказывать услуги хостинга в нашей стране.

С 1 февраля нужно подать уведомление до начала оказания услуг хостинга. Заявку на включение в реестр рассмотрят в течение 15 рабочих дней.

С декабря 2023 г. установлены новые требования к хостинг-провайдерам. Новые нормы повысят надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов, защитят рунет от возможных внешних угроз.