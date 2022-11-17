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Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ

Компонент «Клиент платежного шлюза Единого портала («Госуслуги»)» был разработан в рамках проекта создания сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

Сервис полностью реализован на платформе «Гостех», отвечает требованиям информационной безопасности, обладает функционалом, востребованным в других органах исполнительной власти.

«Клиент платежного шлюза Единого портала» готов к переиспользованию в других информационных системах в качестве платежного сервиса. Внесение сервиса в Национальный фонд алгоритмов программ (НФАП) позволит органам власти использовать его в своих проектах. Сервис разработан для пакетной оплаты счетов в личном кабинете арендатора через «Госуслуги». Он ускоряет процесс оплаты и автоматизирует безналичные расчеты пользователей с государственными организациями и органами власти.

С помощью платежного шлюза можно: оплачивать счета по УИН через «Госуслуги» и не тратить время на заполнение реквизитов; оплачивать сразу счета пакетом; проверять статус оплаты.

«Уже сегодня создаваемые Росимуществом сервисы учета и управления имуществом востребованы для использования в субъектах и муниципалитетах. Поэтому сервис “Федеральное имущество онлайн”, а также создаваемые в настоящее время сервисы управления и распоряжения объектами казны и проверок состояния имущества планируются к размещению в НФАП», – сказал заместитель руководителя Росимущества Роман Шередин.

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Первая государственная информационная система (ГИС) – сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн» – запущена на платформе «Гостех» в октябре 2022 г.

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Национальный фонд алгоритмов программ – информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ, технической, сопроводительной и методической документации к ним, созданных или приобретенных с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов с целью их предоставления государственным органам, государственным внебюджетным фондам и органам местного самоуправления для повторного использования при внедрении информационных технологий в их деятельность.

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