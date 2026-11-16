Поставщик боевых роботов в армию США не выплачивает зарплату сотрудникам

Американский стартап, разработчик человекоподобных роботов Foundation Future Industries ищет деньги на выплату зарплаты сотрудникам. Совсем недавно компания хвастала тесными связями с сыном президента США Дональда Трампа Эриком и многомиллионным контрактом с Пентагоном.



Денег на зарплату нет

Разработчик робототехники Foundation Future Industries из Сан-Франциско (США) не выплачивает зарплату сотрудникам с 30 октября 2026 г., пишет CNBC, ссылаясь на информацию своих источников.

Генеральный директор и соучредитель компании Санкает Патхак (Sankaet Pathak) написал подчиненным в служебной записке, что работает над поиском средств.

В августе 2026 г. Foundation также не смог вовремя выплатить деньги людям, пока не получил промежуточный кредит от существующего инвестора, по данным издания. Тогда задержка составила пару дней.

Компания основана в апреле 2024 г. и оценивается в $3 млрд. Стартап специализируется на создании человекоподобных роботов для военных и промышленных задач.

Сгенерировано ИИ Сотрудники робототехнического стартапа с оценкой в $3 млрд уже больше двух недель ждут выплаты зарплаты

Патхак заявлял ранее в этом году, что компания получила контракты с Пентагоном на сумму $24 млн, и что ее роботы вскоре могут начать выполнять боевые задачи в Украине или патрулировать границу США с Мексикой. В интервью CNBC в мае 2026 г. он рассказал о цели увеличить производство и начать испытания на передовой с участием американских военных в течение следующих 18 месяцев.

Поиски инвестиций

Патхак пытается привлечь дополнительные инвестиции в компанию как минимум с января. Но у потенциальных инвесторов есть опасения, так как он является единственным членом совета директоров и владеет большей частью акций.

Именно это положение дел позволило Патхаку получить в прошлом году корпоративный займ на сумму $4,6 млн на покупку роскошного дома с видом на залив Сан-Франциско. Эти деньги могли пойти на выплату зарплаты, что особенно возмутило некоторых сотрудников, по словам одного из собеседников издания.

Весной 2026 г. стало известно, что Эрик Трамп (Eric Trump, сын президента США) стал инвесторам Foundation (размер его доли не раскрывается) и получил в компании пост главного стратегического советника.

Известие вызвало резкую критику со стороны сенатора-демократа Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), которая заявила, что государственные контракты фирмы являются «явной коррупцией». «Эрик Трамп выступил на канале Fox, чтобы похвастаться тем, что выиграл еще один многомиллионный контракт у администрации Трампа. Это похоже на коррупцию на виду у всех», — написала сенатор в своих соцсетях.

Печальный предыдущий опыт

От инвестиций в Foundation Эрика Трампа не отпугнул предыдущий опыт Патхака, которого он называл и интервью СМИ другом, отмечает CNBC.

Другое детище предпринимателя — финансовый посредник Synapse — обанкротился в 2024 г. с громким скандалом, так как лишил более 100 тыс. американцев доступа к своим счетам на общую сумму $265 млн.

Хотя некоторые клиенты получили частичные выплаты в ходе процедуры банкротства Synapse, тысячи из них остались ни с чем. Процедура банкротства завершилась в 2025 г., так и не выяснив, куда делись $96 млн. Патхак обвинил в случившемся банковского партнера Evolve, а Evolve обвинила Synapse.

Незадолго до банкротства Synapse привлек к себе внимание заявлениями о тесных связях с General Motors (GM) и возможности получения инвестиций от автопроизводителя, что GM позже опровергла.