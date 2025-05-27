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Космынин Михаил
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП 1
Космынин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1587 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1755 1
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