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Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП ​

Центр «Мой бизнес» подключил Корпоративный центр регистрации — сервис для работы с сертификатами электронной подписи. Благодаря этому, самозанятые, сотрудники индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса смогут не ходить в удостоверяющий центр для подтверждения личности, а получать свои сертификаты КЭП физлиц прямо в центре «Мой бизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «С помощью сертификатов квалифицированной электронной подписи самозанятые и сотрудники смогут подписывать электронные документы, сдавать отчетность в ведомства онлайн, участвовать в торгах. Наше партнерство с центром «Мой бизнес» в плане их выпуска помогает увеличить перечень получаемых на этой площадке услуг».

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Михаил Космынин, руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области: «Контур помогает достигнуть нашей цели — создавать комфортные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области. Уверен, что это сотрудничество откроет новые перспективы для бизнеса Новосибирской области, сделает его более конкурентоспособным и технологичным».

Удостоверяющий центр «Контура» — российский коммерческих УЦ. С 2003 г. он выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями, делает работу с ЭП простой, комфортной и надежной. Аккредитован Минцифры России. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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