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«СКБ Контур» и мэрия Новосибирска объединят усилия для цифровизации бизнеса

«СКБ Контур» заключила соглашение о сотрудничестве с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Соглашение подписали директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур» Ярослав Короленко и начальник департамента Виталий Витухин. Документ предполагает совместную разработку и запуск инициатив в сфере информационных технологий, способствующих повышению уровня цифровой независимости и компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирска. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Еще одно направление совместной деятельности — обмен опытом и знаниями. Стороны договорились об организации и проведении конференций, совещаний, круглых столов, презентаций, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Новосибирск уделяет большое внимание вопросам цифровизации и демонстрирует впечатляющие успехи в этой сфере. Мы ценим возможность сотрудничества с мэрией Новосибирска в области информационных технологий. Убежден, что наша совместная работа по повышению уровня цифровой зрелости бизнеса будет способствовать развитию ИТ-среды и ускорит социально-экономическое развитие Новосибирска».

Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска: «Одной из ключевых задач департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска является поддержка малого и среднего предпринимательства. В этом ключе, полагаю, заключенное с «СКБ Контур» соглашение серьезно поможет в работе департамента. Мы видим перспективы взаимодействия в следующих направлениях: организация технической поддержки (ВКС, интернет-трансляция) проводимых департаментом круглых столов, форумов, обучающих программ; анализ деятельности субъектов МСП, получающих финансовую либо имущественную поддержку от мэрии; разработка и внедрение программных продуктов для сопровождения начинающих предпринимателей».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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