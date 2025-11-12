«СКБ Контур» и Фонд развития бизнеса будут вместе помогать предпринимателям и НКО в Красноярске ​

«СКБ Контур» и Фонд развития бизнеса и социальных инициатив (ФРИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет совместные планы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение подписали генеральный директор ФРИ Павел Боргояков и директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур» Ярослав Короленко.

Главная цель партнерства — помочь предпринимателям и НКО развиваться, упростить доступ к нужной информации, консультациям и мерам поддержки, а также сделать Красноярск более привлекательным для инвестиций и новых проектов.

«СКБ Контур» и ФРИ договорились: развивать систему поддержки бизнеса и НКО по принципу «одного окна», где можно получить все нужные услуги; проводить совместные обучающие и консультационные мероприятия для тех, кто только планирует начать бизнес или уже ведет его, по ключевым направлениям: регистрация бизнеса, выпуск электронной подписи, ведение учета, сдача отчетности и настройка электронного документооборота; повышать уровень знаний предпринимателей и представителей НКО; помогать в привлечении инвестиций и государственных программ поддержки; развивать цифровые инструменты, которые упрощают работу бизнеса; открывать возможности для дополнительного образования детей и подростков, в том числе используя профориентационный сервис «Контура» «ГИД по ИТ» для школьников.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Наше соглашение — практический инструмент помощи предпринимателям. Мы объединяем силы, чтобы предложить красноярским предпринимателям и НКО максимально удобный и технологичный путь развития: от первой консультации до внедрения необходимых цифровых решений. Доступ к цифровым инструментам «Контура» позволит автоматизировать рутину, уверенно расти и уделять больше времени развитию в условиях цифровой экономики».

Павел Боргояков, генеральный директор ФРИ: «Сегодня в непростых условиях экономического развития нашего города и региона недостаточно усилий только государственных и муниципальных органов для поддержки бизнеса и сектора НКО. Очень важно объединение имеющихся в городе и регионе возможностей в единое пространство для содействия развитию инициатив. Мы ежедневно видим большой запрос от наших клиентов, помимо консультационной поддержки в вопросах ведения бизнеса и привлечения ресурсов, на содействие в использовании цифровых инструментов, искусственного интеллекта. Я рассчитываю, что соглашение позволит инициативным красноярцам на качественно новом технологическом уровне управлять своими проектами и реализовывать свои идеи, а также получить максимум поддержки в нашем фонде в проактивном формате».