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Ершова Ольга
|03.04.2025
|«СКБ Контур» и центр «Мой бизнес» в Новосибирске подписали договор о сотрудничестве 1
|07.10.2013
|Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
Ершова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
|АйТи - Ринтех 13 1
|Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
|Microsoft Corporation 24807 1
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
|Евгений Ладыгин 1 1
|Яковлев Игорь 18 1
|Купцов Сергей 7 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Ивакин Роман 57 1
|Сафронов Роман 36 1
|Данилов Алексей 6 1
|Важнов Алексей 8 1
|Антонов Андрей 21 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Жеглова Алла 1 1
|Голухов Георгий 1 1
|Зыкина Инна 1 1
|Ященко Олеся 3 1
|Дорощенко Владимир 1 1
|Юкляев Владимир 1 1
|Шебаев Георгий 1 1
|Вершинина Татьяна 1 1
|Редько Елена 1 1
|Меньшикова Лариса 1 1
|Кашкаров Юрий 4 1
|Бурлуцкая Алла 3 1
|Антонов Александр 77 1
|Серова Елена 320 1
|Сулейманов Руслан 12 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Васильев Сергей 51 1
|Князев Александр 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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