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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ершова Ольга



03.04.2025 «СКБ Контур» и центр «Мой бизнес» в Новосибирске подписали договор о сотрудничестве 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ершова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
АйТи - Ринтех 13 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
Microsoft Corporation 24807 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 4 1
Микроген НПО 11 1
Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Северсталь ПАО - Severstal 492 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 177 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3029 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2570 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 333 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1597 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1232 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
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Ященко Олеся 3 1
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Юкляев Владимир 1 1
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Бурлуцкая Алла 3 1
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Россия - ПФО - Саратовская область 752 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1849 1
Россия - ПФО - Самарская область 1364 1
Европа 21895 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 204 1
Россия - ЦФО - Брянская область 363 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1324 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 736 1
Россия - ПФО - Пензенская область 603 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 63 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10105 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5896 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2061 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357567, в очереди разбора - 757981.
Создано именных указателей - 174067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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