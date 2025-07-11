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СДЭК Фулфилмент CDEK Fulfillment


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг 1
10.07.2024 После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор 2
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 2
22.12.2023 Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

СДЭК Фулфилмент и организации, системы, технологии, персоны:

СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 168 3
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 2
СДЭК Термо 2 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9201 1
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Ведомости 1097 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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