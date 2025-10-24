Разделы

В Бангкоке открылся первый в Азии фулфилмент-склад СДЭК

Международный логистический оператор СДЭК открыл фулфилмент-склад в Бангкоке, работающий по стандартам международной сети. CDEK Bangkok — первый центр в азиатском регионе, выполняющий весь цикл ecom-операций. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

С открытием нового хаба стала доступна B2B и B2C-доставка из Азии в Россию и страны ЕАЭС. Появилась возможность работать напрямую с Таиландом через СДЭК без посредников и рисков: отправки осуществляются с полным таможенным оформлением через воздушные и морские пути.

Услуга ориентирована на предпринимателей, включая селлеров, интернет-магазины, а также дистрибьюторов из России и стран ЕАЭС, которые закупают товары в Азии или планируют выход на рынок Таиланда. Кроме того, сервис полезен компаниям-импортерам, отправляющим продукцию из России в Таиланд. Теперь им доступен весь цикл e-com-операций через единое окно обслуживания СДЭК: поиск поставщиков, помощь с оплатой, приемка груза и его хранение, упаковка и маркировка, а также отчетность и формирование таможенных документов. Сервис подходит как для разовых отгрузок, так и для долгосрочного хранения и регулярных поставок.

«CDEK Bangkok — это первый и пока единственный фулфилмент-склад СДЭК в Азии, объединяющий три ключевых сервиса в одной экосистеме: фулфилмент, поиск поставщиков и международную доставку под ключ. Мы работаем с клиентами напрямую, что гарантирует юридическую прозрачность, единые стандарты обслуживания и возможность оплаты в батах, рублях или долларах с полным пакетом отчетных документов. Дополнительное преимущество — служба поддержки на русском, английском и тайском языках, что делает работу с местными производителями максимально комфортной», — сказал Евгений Бахарев, директор Фулфилмент СДЭК.

Тайские производители через CDEK Bangkok получают канал для выхода на рынки России и стран ЕАЭС. Ключевое преимущество для всех категорий клиентов — экономия времени и полная прозрачность на каждом этапе: от приемки товара на складе в Бангкоке до получения заказа в пункте выдачи.

Ранее на рынке Таиланда услуги фулфилмент для России выполняли только частные компании и посредники, которые не могли предоставить единую инфраструктуру, а также не имели официального статуса экспортеров.

