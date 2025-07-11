«СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о стратегическом развитии своего подразделения «СДЭК Фулфилмент». Компания переходит от классического фулфилмента к позиционированию себя как D2C-оператора, предлагающего онлайн-брендам комплексное решение для управления всем циклом прямых продаж – от хранения товара и обработки заказов до маркетинга, CRM, аналитики и удержания клиентов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Суть трансформации заключается в интеграции экспертизы в области performance-маркетинга, построения воронок продаж с собственными мощностями в логистике, складской обработке и мультиканальной доставке.

Для владельцев и топ-менеджеров онлайн-брендов ключевая выгода — это синергия данных и процессов на всем пути. Объединение логистической экспертизы с маркетинговыми сервисами создает единую data-платформу. Эта интеграция позволяет повышать рентабельность маркетинга, строить персонализированный клиентский опыт, увеличивать пожизненную ценность клиента.

«Мы не просто реагируем на запрос зрелых игроков e-commerce — владельцев брендов, топ-менеджмента, digital-директоров и продавцов, переходящих на D2C, — мы создаем новый стандарт для клиентов, отвечая на их потребность в консолидации сервисов у одного технологичного партнера, снижении операционной сложности управления подрядчиками и масштабировании без пропорционального роста штата, — сказал Евгений Бахарев, директор «Фулфилмент СДЭК». — Глубокая интеграция логистического исполнения и маркетинговой аналитики в единый контур управления — наше ключевое отличие, позволяющее строить персонализированный опыт и устойчивые прямые отношения с клиентами на каждом этапе воронки».

Запуск нового позиционирования «СДЭК Фулфилмент» как D2C-оператора с полным циклом услуг стартовал в июне 2025 г. Компания ориентирована на сотрудничество с технологичными и амбициозными онлайн-брендами, стремящимися выстроить устойчивые отношения с конечными потребителями.