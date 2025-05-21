Ростелеком - Феликс ИС

ИС «Феликс» позволяет вести реестр всех проектов, программ и портфелей проектов компании, выступая основным источником информации. В ней содержатся данные о графиках работ, командах проекта, бизнес-кейсах, статус-отчетах, рисках, извлеченных уроках, а также учет рабочего времени сотрудников и многое другое.