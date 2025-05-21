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Рагимов Тимур
УПОМИНАНИЯ
Рагимов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 25 2
|Ростелеком - Феликс ИС 2 1
|Microsoft Dynamics 1179 1
|Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 1
|Microsoft Dynamics 365 134 1
|Microsoft Azure 1427 1
|Семар Артемий 1 1
|Мосяж Елена 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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