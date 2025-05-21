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Нудельман Александр
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|ИС «Феликс» разработки «Ростелекома» помогла международному туроператору FUN&SUN автоматизировать проектное управление 1
|02.04.2024
|Информационная система «Феликс» «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО 1
Нудельман Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9906 1
|Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 25 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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