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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попова Евгения

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Домой по стикеру: «Ростелеком» предложил новый инструмент управления умными домофонами 1
18.12.2024 Тренды ИБ 2024 г. от Positive Technologies: результативная кибербезопасность получила новый виток развития 1
06.11.2024 Positive Technologies расширяет партнерство с поставщиками решений ИБ на Ближнем Востоке и в Южной Азии 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве 1
24.10.2023 Positive Technologies договорилась о сотрудничестве поставщиками решений в области ИБ с Ближнего Востока 1
21.12.2015 Ticketland.ru внедряет DirectumRX 1
08.06.2009 Число внедрений систем управления проектами в России в 2008 г. выросло в 1,5 раза 1
12.05.2008 PM Expert помогла IQ PM оптимизировать управление проектами 1
11.11.2004 Бизнес плохо контролирует свои проекты 1
04.10.2004 Доходность бизнеса напрямую зависит от процессов управления проектами 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Попова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1859 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 71 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
PM Expert - ПМ Эксперт 119 2
Directum - Директум 1293 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
IQ PM - IQ Property Management 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 60 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 100 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36938 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3712 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36147 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27114 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24194 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55073 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3270 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12521 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1345 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2883 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3159 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8540 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3903 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2681 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 862 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26548 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 488 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1465 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  896 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14488 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 324 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24876 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 459 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2764 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7804 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 468 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 248 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 455 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 143 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23272 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 506 2
Профессионалитет - Федеральный проект 20 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 299 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery - PT Network Forensics 182 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 95 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 279 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Павлов Александр 127 2
Гриханов Евгений 4 1
Колпаков Николай 4 1
Локтионов Сергей 1 1
Чернышков Владимир 2 1
Мозговой Николай 1 1
Аль-Авади Якуб 1 1
Veksler Carina - Векслер Карина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169044 3
Ближний Восток 3171 3
Африка - Африканский регион 3651 2
Индийский океан - Персидский залив 236 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48216 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1283 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8707 1
Индия - Bharat 5924 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1235 1
Египет - Арабская Республика 1112 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1577 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 798 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 254 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6642 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54270 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34420 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8596 2
Образование в России 2994 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12076 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6712 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1509 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 640 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 410 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1256 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5722 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7592 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 133 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3145 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2376 1
Ботаника - Растения - Plantae 1179 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 766 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3912 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 36 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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