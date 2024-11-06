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Positive Technologies расширяет партнерство с поставщиками решений ИБ на Ближнем Востоке и в Южной Азии

Positive Technologies договорилась о партнерстве с компаниями — поставщиками услуг и решений в сфере кибербезопасности из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Индии. Основная цель сотрудничества — обмениваться опытом в области ИБ и продвигать в регионе современные продукты, способные обеспечить результативную кибербезопасность.

По данным Positive Technologies, за последний год больше половины всех атак на организации стран Ближнего Востока пришлось на госсектор, промышленность, телекоммуникации и ИТ-сферу. В регионе Персидского залива за первое полугодие 2024 г. число DDoS-атак выросло на 70% в сравнении с тем же периодом 2023. В дарквебе две трети всех доступов к инфраструктурам местных компаний можно купить менее чем за $1 тыс.

В таких условиях специалисты Positive Technologies рекомендуют компаниям региона в целях поддержания киберустойчивости внедрять комплексный результативный подход к безопасности, направленный на построение постоянной и автоматизированной защиты от недопустимых для каждой организации событий.

«Компаниям Ближнего Востока очень нравится наша идея автоматизировать и настроить работу таким образом, чтобы MaxPatrol O2 автоматически реагировал на инциденты и выявлял цепочки кибератак, — сказала Евгения Попова, директор по международному бизнесу Positive Technologies. — К нам приходят и партнеры, которых интересует конкретная специализация, например безопасность ОТ-инфраструктуры. Компании ценят то, что мы выделяемся на рынке глубиной предложения, предлагаем комплексное решение PT ICS для защиты индустриальной инфраструктуры. Кроме того, партнеров интересует наш опыт в области безопасности приложений, наш продукт PT Application Inspector, что подтверждает тезис о большом спросе на безопасную разработку».

Евгения Попова также отметила географическую экспансию партнерской сети Positive Technologies: компания подписывает соглашения с организациями, которые работают как в Ближневосточном регионе, так и за его пределами.

В свою очередь Салем Барас, генеральный директор Innovative Solutions (Саудовская Аравия), сказал: «Positive Technologies взяла на себя долгосрочные обязательства по совершенствованию возможностей и повышению качества услуг и решений в области кибербезопасности в регионе. Это большое преимущество для нас. Как ведущий поставщик в сфере ИБ в странах Залива, мы сотрудничаем с Positive Technologies, чтобы развивать свой потенциал и защищать наших клиентов. Рынок кибербезопасности развивается и сталкивается со многими вызовами, и такие компании, как Positive Technologies, необходимы для нашего роста и для защиты нашего будущего».

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«В течение последних двух лет Positive Technologies была нашим важным партнером в ОАЭ. Являясь лидером в области кибербезопасности в стране, мы стремимся продолжать наше партнерство в области передовых технологий. Основное внимание в этом сотрудничестве мы уделяем работе в сегментах SOC и управления уязвимостями», — сказал Нишад Сукумаран, исполнительный директор NX Digital Technology (ОАЭ).

Эксперты Positive Technologies также отмечают рост количества кибератак в Индии: за 2023 г. их число выросло на 15%, а во II квартале 2024 г. — на 46% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Более двух третей всех атак в стране приводили к утечке конфиденциальной информации. Именно в Индии 11 октября компания запустила серию зарубежных митапов для специалистов по кибербезопасности.

«Как дистрибьюторская компания в области кибербезопасности, мы стремимся предоставлять нашим партнерам и клиентам лучшие технологии и услуги, в том числе под ключ. Positive Technologies — наши единомышленники в этом, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития наших отношений на Ближнем Востоке, в Африке и Индии», — сказал Джибу Джон, основатель и генеральный директор CyberDisti (Индия).

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