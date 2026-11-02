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Чернышков Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Чернышков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 2
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 378 1
|Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 101 1
|Графеев Владимир 3 1
|Попова Евгения 10 1
|Колпаков Николай 4 1
|Локтионов Сергей 1 1
|Мозговой Николай 1 1
|Немцев Андрей 1 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1581 2
|Германия - Федеративная Республика 13322 1
|Земля - планета Солнечной системы 10934 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483214, в очереди разбора - 722772.
Создано именных указателей - 203715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483214, в очереди разбора - 722772.
Создано именных указателей - 203715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.