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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернышков Владимир

СОБЫТИЯ


02.11.2026 Новое изобретение ученых Алтайского ГАУ защитит бойцов от беспилотников 1
29.05.2024 Индустриальный партнер «Летной школы» АГАУ с помощью агродронов ведет борьбу с непарным шелкопрядом в Алтайском крае 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернышков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 378 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 101 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2897 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2709 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27254 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5109 1
Профессионалитет - Федеральный проект 20 1
DJI Agras 4 1
Графеев Владимир 3 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1581 2
Германия - Федеративная Республика 13322 1
Земля - планета Солнечной системы 10934 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 134 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34513 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12148 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 17 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483214, в очереди разбора - 722772.
Создано именных указателей - 203715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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