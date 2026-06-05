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Колпаков Николай
СОБЫТИЯ
Колпаков Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
|Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
|Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 97 3
|Графеев Владимир 3 1
|Фадеев Дмитрий 2 1
|Попова Евгения 9 1
|Жилонов Артем 4 1
|Локтионов Сергей 1 1
|Чернышков Владимир 2 1
|Мозговой Николай 1 1
|Халин Николай 1 1
|Жимерина Ирина 4 1
|Беляев Владимир 5 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1512 3
|Россия - РФ - Российская федерация 163519 3
|Солнце - звезда Солнечной системы 5439 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 1
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