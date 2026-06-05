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Все категории 195648
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Колпаков Николай

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ вместе с индустриальным партнером наладят производство заправочных узлов для агробеспилотников 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве 2
22.04.2022 Алтайский ГАУ и компания «ЭР-телеком» приступают к созданию сети агрометеостанций в Алтайском крае 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Колпаков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 97 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60462 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24824 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3579 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2407 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7521 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4525 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2504 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22615 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13343 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1171 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2815 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6119 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27868 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8629 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3727 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3225 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 178 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1038 1
Профессионалитет - Федеральный проект 18 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Графеев Владимир 3 1
Фадеев Дмитрий 2 1
Попова Евгения 9 1
Жилонов Артем 4 1
Локтионов Сергей 1 1
Чернышков Владимир 2 1
Мозговой Николай 1 1
Халин Николай 1 1
Жимерина Ирина 4 1
Беляев Владимир 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1512 3
Россия - РФ - Российская федерация 163519 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33135 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2054 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 130 2
Ботаника - Растения - Plantae 1147 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2310 1
Экономический эффект 1298 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56746 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52719 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6111 1
Образование в России 2721 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11221 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 15 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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