Алтайский ГАУ и компания «ЭР-телеком» приступают к созданию сети агрометеостанций в Алтайском крае

В Алтайском государственном аграрном университете состоялся консультационный семинар «Развитие в Алтайском крае цифрового сервиса "Агрометеорологические данные для АПК”», давший старт проекту, который вуз реализует совместно с АО «ЭР-телеком холдинг» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком».

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским государственным аграрным университетом АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру»). Подписи под соглашением о совместной работе в области развития цифровых сервисов в сельском хозяйстве и построения сети агрометеорологических наблюдений в Алтайском крае поставили межрегиональный директор по B2B Сибири Холдинга Дмитрий Фадеев и ректор университета Николай Колпаков.

«Цифровизация сегодня – один из приоритетных векторов развития сельского хозяйства в России. В Алтайском аграрном университете с этим направлением связан целый ряд новаций, как в содержании образования по разным направлениям подготовки, так и в области научных исследований. Приятно осознавать, что столь масштабный и нужный проект стартовал и уверенно набирает обороты в Алтайском крае с участием ученых аграрного университета. Мы убеждены, что обеспеченность отрасли оперативными агрометеорологическими данными вкупе с научно-практическими рекомендациями по адаптации агротехнических приемов к различным почвенно-климатическим условиям нашего региона уже в скором времени положительно скажется на повышении эффективности производства продукции растениеводства», – сказал ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков.

Правительство Алтайского края поддержало масштабирование пилотного проекта по созданию цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций, который в 2021 г. начал реализовываться учеными Алтайского ГАУ совместно с индустриальным партнером вуза компанией «ЭР-телеком холдинг» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края. В пилотном режиме в 2021 г. в хозяйствах края были подключены четыре современные полевые агрометеостанции, произведена интеграция данных в региональную цифровую платформу ИС «РЕСПАК». Система обработки этой информации даст возможность наиболее рационально планировать сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития растений, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений.

«Пилотный проект успешно реализован, и сейчас мы перешли к масштабированию в регионе, чтобы дать сельскохозяйственной отрасли надежный рабочий инструмент, позволяющий минимизировать трудозатраты и. в то же время, получать ощутимый экономический эффект от внедрения современных цифровых технологий, – сказал Дмитрий Фадеев. – На первом этапе устанавливаем более 70 метеостанций различной конфигурации, а в течение нескольких последующих лет мы надеемся кратно увеличить число опорных станций для сельхозтоваропроизводителей».

По предварительным оценкам в Алтайском крае необходимо установить около 2500 метеостанций. Это позволит значительно повысить уровень цифровизации сельского хозяйства. В рамках проекта предусмотрено также создание глобального цифрового сервиса контроля и анализа ситуации в растениеводстве региона по оперативным данным полевых метеостанций на базе региональной цифровой платформы АПК ИС «РЕСПАК».

Общее руководство проектом осуществляют Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края. Присутствующий на семинаре заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин подчеркнул: «Мы сегодня начинаем процесс большей адаптации к цифровой трансформации сельского хозяйства. Мы ставим перед собой амбициозные цели. С помощью сервиса, который нам предлагает компания “ЭР-телеком холдинг”, мы планируем от прогнозирования урожая перейти в будущем к его программированию. Ученые аграрного университета помогут интерпретировать данные, которые будут получать метеостанции, чтобы мы могли принимать конкретные решения в масштабах края. Обучающий семинар сегодня даст возможность представителям хозяйств, участвующих в проекте, в формате диалога познакомиться с работой сервиса».

Российские proxy занимают рынок Техника

Алтайский ГАУ является активным участником рабочей группы проекта «Цифровой сервис агрометеоданных полевых метеостанций». Со стороны университета его возглавляет д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Сельскохозяйственная техника и технологии» Владимир Беляев. На сегодня учеными АГАУ совместно с Министерством сельского хозяйства Алтайского края определено 32 опорных хозяйства, находящихся в разных природно-экономических зонах, которые будут принимать участие в реализации проекта. С помощью специалистов «ЭР-телеком холдинг» до 10 мая все станции будут установлены на полях. Присутствующим на семинаре представителям хозяйств даны рекомендации и разъяснения по процедуре установки метеостанций.

Метеостанции работают от встроенной солнечной батареи и позволяют в онлайн-режиме фиксировать различные показатели, включая влажность воздуха и почвы, температуру окружающего воздуха и почвы на различной глубине, скорость ветра и др. Все они снабжены выносными датчиками, а некоторые – даже фотоловушками, позволяющими фиксировать присутствие насекомых-вредителей. Данные метеостанции дают возможность аграриям наиболее рационально планировать сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития посевов, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений.

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