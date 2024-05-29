Индустриальный партнер «Летной школы» АГАУ с помощью агродронов ведет борьбу с непарным шелкопрядом в Алтайском крае

Специалисты индустриального партнера «Летной школы» Алтайского государственного аграрного университета компании «Галэкс Сервис» с помощью агродрона DJI AGRAS T40 эффективно провели обработку территории в Чарышском районе Алтайского края от опасного вредителя — непарного шелкопряда. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

В компанию «Галэкс Сервис» обратился с просьбой о помощи директор ООО «Чарыш Партнерс» Андрей Немцев. Чарышский район атаковал опасный вредитель – непарный шелкопряд или непарник (лат. Lymantria dispar). Гусеница этой бабочки — полифаг, который повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Предпочитаемые породы - дуб, береза, тополь, липа, ива, слива, яблоня. Это типичный лесной вредитель. В период массового размножения сильно объедает деревья на значительных площадях.

«Вред от непарного шелкопряда есть и сельскому хозяйству! В Алтайском крае основными кормовыми породами гусениц непарника являются осина и береза, ивы, тополя, ильмовые, а также плодовые деревья. То есть они наносят огромный вред садам и защитным лесополосам. Гусеницы объедают и листву, и побеги, соответственно, прироста у такого дерева в этом году не будет. Это ослабляет дерево, оно становится более подверженным различным заболеваниям», — сказал заведующий кафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений АГАУ, к.с.-х.н., доцент Владимир Чернышков.

Возник большой риск нанесения масштабного ущерба экономике хозяйства в районе. Потому Андрей Немцев обратился с просьбой к специалистам компании «Галэкс Сервис» в максимально сжатые сроки обработать защитным раствором более 30 гектар холмистой предгорной местности, где расположены угодья ООО «Чарыш Партнерс».

Для ликвидации очага распространения непарного шелкопряда команда «Галэкс Сервис» выехала в Чарышский район. Процесс борьбы с вредителем с помощью дрона изначально усложнился отсутствием 3D-модели участка местности, которая бы существенно упростила задачу и ускорила темпы внесения раствора, а также «нелетными» погодными условиями с порывистым ветром и повышенной влажностью. Эти факторы привели к необходимости операторам осуществлять полет в ручном режиме, придерживаясь заранее намеченного маршрута. Для большей эффективности обработки в раствор был доработан специальный препарат с липкими свойствами, позволяющими более устойчиво задерживаться на обрабатываемой поверхности. В результате оперативно проведенной обработки нашествие непарного шелкопряда на данном участке было остановлено.

Как отметили в «Галэкс Сервис», этот случай в очередной раз продемонстрировал несомненные преимущества агродронов перед авиацией при решении подобных задач. Ультрамалообъемное распыление подразумевает более точное внесение препарата, что снижает расход воды и обеспечивает покрытие листа на 360° за счет завихрения от лопастей дрона.

«Местность у нас горная, рельеф сложный, но команда «Галэкс Сервис» не оставила нас в беде. Приехали оперативно, обработали наши участки земли с березами, ивами и другими деревьями и кустарниками. Спасибо большое за оперативность, профессиональный подход и чуткость к нам как к заказчикам!», — сказал Андрей Немцев.

Напомним, что среди многообразия услуг в области информационных технологий компания «Галэкс Сервис» предоставляет услуги по обработке полей с помощью агродронов и сервисному обслуживанию БПЛА. Компания уже второй год успешно сотрудничает с АГАУ, являясь партнером «Летной школы» Аграрного университета в реализации программ дополнительного образования в области практического применения беспилотных авиационных систем. Кроме того, в «Летной школе» АГАУ успешно прошли обучение и сами сотрудники «Галэкс Сервис».