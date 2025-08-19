Разделы

Volkswagen Tiguan


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Volkswagen снижает мощность своих электромобилей, если не подписаться на ежемесячный платеж 1
09.08.2024 «Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
15.05.2012 Доход ИТ-директора Москвы в 2011 г. вырос в 2,8 раза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Volkswagen Tiguan и организации, системы, технологии, персоны:

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378663, в очереди разбора - 740316.
Создано именных указателей - 181191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

