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Сафронов Игорь
УПОМИНАНИЯ
Сафронов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 3
|Ростелеком 9913 1
|Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
|Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 15 1
|Volkswagen Tiguan 3 1
|Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
|Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 1
|Собянин Сергей 419 1
|Возмилов Андрей 8 1
|Шевченко Сергей 11 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Горбатько Александр 105 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Попов Алексей 336 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
|Чудо техники 60 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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