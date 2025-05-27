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Сафронов Игорь


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 DLP-система «СерчИнформ» помогает усилить защиту данных в «РЕСО-Лизинг» 1
08.02.2019 Сервис «Чудо техники» оказал бесплатную ИТ-поддержку 2,7 тысячи москвичей 1
27.12.2018 Онлайн-сервис «Чудо техники» и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнёрстве 1
09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка 2
15.05.2012 Доход ИТ-директора Москвы в 2011 г. вырос в 2,8 раза 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Сафронов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 3
Ростелеком 9913 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Chevrolet 39 1
BMW Group 458 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 3
Электронная Москва АО 28 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 1
Федеральное казначейство России 1814 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13007 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2272 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9461 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5339 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9845 1
Оповещение и уведомление - Notification 4872 1
Application store - магазин приложений 1245 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9546 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14619 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3976 1
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 15 1
Volkswagen Tiguan 3 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 1
Собянин Сергей 419 1
Возмилов Андрей 8 1
Шевченко Сергей 11 1
Щеголев Игорь 698 1
Горбатько Александр 105 1
Ермолаев Артем 378 1
Попов Алексей 336 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1265 1
Паспорт - Паспортные данные 2598 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5322 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 1
Чудо техники 60 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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