Volkswagen снижает мощность своих электромобилей, если не подписаться на ежемесячный платеж

Владельцам Volkswagen ID.3 в Великобритании придется доплачивать, чтобы раскрыть полный потенциал своего автомобиля. На официальном сайте модели ID.3 Pro и Pro S указана мощность 201 лошадиная сила, но доступ к максимальным 228 с августа 2025 г. предлагают только за дополнительную плату. Активировать обновление можно двумя способами: оформить подписку от $22 или оплатить единовременно почти $1 тыс.

Подписка на скорость

Владельцам некоторых электромобилей Volkswagen придется с августа 2025 г. доплачивать за полную мощность авто, пишет Electrek. Хоть и платное увеличение мощности не будет влиять на запас хода.

В Великобритании компания Volkswagen сделала для владельцев ID.3 полную мощность электрокара платной функцией. Volkswagen ID.3 Pro и Pro S теперь указаны на британском сайте как автомобили мощностью 201 лошадиная сила (л. с.), но если водитель доплатит, то получит 228 л. с.

Автомобилист может оформить ежемесячную подписку от $22 или единоразово заплатить $880 за максимальную мощность навсегда. Платеж привязан к автомобилю, а не к владельцу, поэтому при продаже электрокара расширение передается новому хозяину. Для сравнения, ежемесячная плата почти втрое превышает стоимость стандартной подписки на Netflix.

Пока неясно, что произойдет, если владелец взломает свой автомобиль, чтобы самостоятельно активировать полную мощность, но, по мнению экспертов Auto Express, это может привести к аннулированию гарантии или даже к судебному иску со стороны юристов из компании Volkswagen.

Будет ли представители Volkswagen пытаться взимать с водителей электромобилей в США или других странах Европы дополнительную плату за полную мощность авто на 19 августа 2025 г. неизвестно. По информации Volkswagen, платное увеличение мощности не влияет на запас хода.

Подписка на подогрев

В 2022 г. BMW ввела для клиентов в Южной Корее и некоторых других странах платную подписку на подогрев сидений за $18 в месяц и подогрев руля за $10 в месяц. Причем ничего в машине ставить не нужно, а за плату просто активируются доступные изначально, но заблокированные на заводе дополнительные опции. Так, ежемесячная подписка на подогрев передних сидений обходилась $18 в месяц или $180 в год. Доступ к этой опции на три года стоит $300, а полный доступ навсегда BMW продавала всего за $415.

Аналогичным образом представители BMW предлагали взять в аренду кнопку подогрева руля за $10 в месяц, за $92 в год, $161 за три года или $222 навсегда. Активировать на все время возможность записи со встроенных камер видеорегистратора обходилась в $235, а иметь постоянный доступ к системе Apple CarPlay предлагалось за $305.

В 2022 г. технически многие закрытые опции могли активировать умельцы в сторонних сервисах, но тогда могла слететь гарантия на машину, в случае обращения по поломке узла, который, по информации BMW, не куплен клиентом в официальном сервисе. В 2023 г. в компании обнаружили, что популярность этой подписки оказалась незначительной и отменили ее.

Продаваемые авто в Европе

По информации исследовательской компании Jato, самым продаваемым автомобилем в Европе второй месяц подряд стал французский хетчбэк Renault Clio. В мае 2025 г. в Европейский Союз (Евросоюз) реализовали 21 163 такие машины, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г.

Полный топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в мае выглядит следующим образом: Renault Clio (21 163 штук (шт.); +12%); Dacia Sandero (19 948 шт.; +3%); Volkswagen T-Roc (18 420 шт.; -10%); Peugeot 208 (16 485 шт.; +6%); Volkswagen Golf (15 987 шт.; -18%); Peugeot 2008 (15 712 шт.; -2%); Volkswagen Tiguan (15 313 шт.; +16%); Dacia Duster (15 215 шт.; +13%); Toyota Yaris Cross (15 178 шт.; +8%); Citroen C3 (14 510 шт.; -8%).

В марте 2025 г. был опубликован список самых популярных автомобилей в Китае. В список попали как машины местных марок, так и европейских и американских. Лидером китайского рынка по итогам 2024 г. оказался BYD Song, а в тройку вошли Tesla Model Y и BYD Qin Plus.