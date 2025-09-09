«Авито Авто»: машины с пробегом за год подешевели на 5,9%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику средних цен на популярные автомобили с пробегом в августе 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что в среднем по рынку цены уменьшились на 5,9%. При этом отдельные марки и модели демонстрируют более существенное снижение стоимости.

По данным «Авито Авто», в этом месяце на вторичном рынке можно было приобрести автомобиль от 800 тыс. руб. Наиболее значительное уменьшение цен наблюдается на автомобили марки Renault, которые подешевели на 14,9%. Также изменилась и стоимость машин Hyundai (-12,2%), Kia (-9,1%), Ford (-9%) и Skoda (-8,6%).

Среди популярных моделей подешевели Toyota Camry, цена которой уменьшилась на 12,8%. Другие авто также стали доступнее: Renault Logan – на 11,1%, Kia Sportage – на 10,9%, Volkswagen Polo – на 10,5%, а Hyundai Solaris – на 10,1%.

С начала 2025 г. цены на авто с пробегом снизились на 3,6%. Дешевле за это время стали Renault (-7,7%), Chevrolet (-6,5%), Ford (-6,2%), Nissan (-5,6%) и Kia (-4%). Уменьшилась цена и на отдельные модели: Renault Logan (-10,9%), Mitsubishi Lancer (-9,1%), Chevrolet Niva (-7,5%), Toyota Camry (-7,3%) и Ford Focus (-7,3%).

Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

«Хотя на платформе сейчас представлено множество предложений и можно смело говорить о рынке покупателя, стоит помнить, что наиболее привлекательные варианты «расходятся» очень быстро. Если автомобиль заинтересовал – не стоит медлить с осмотром. При этом ключевым остается соблюдение баланса между скоростью принятия решения и безопасностью сделки. Принять решение быстрее может помочь искусственный интеллект внутри отчетов «Автотеки». Он сопровождает самые интересные предложения зеленой рекомендацией, позволяя оперативно принять решение об осмотре. Вся необходимая информация об истории автомобиля, его техническом состоянии и возможных ограничениях доступна в подробном отчете. Благодаря рекомендациям ИИ можно существенно сэкономить время на проверку авто, не упуская из виду значимые моменты», – сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».