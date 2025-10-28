Разделы

Бакакина Мария


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бакакина Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Bitriver - Битривер 24 1
Цифровые активы 146 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 4 1
Стройсервис 4 1
Инфраструктура Сибири 2 1
GBIG Holdings - ГБИГ Холдингс 4 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 553 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1069 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 120 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 941 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 598 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11884 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72339 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1702 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 8 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 17 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 686 1
Головченко Алексей 6 1
Абясов Руфат 3 1
Дерипаска Олег 39 1
Потанин Владимир 77 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2648 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1523 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 265 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54652 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8298 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 1
Энергетика - Energy - Energetically 5488 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1229 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4333 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 207 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3012 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2893 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
