ИТ Пром


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России» 2
22.08.2024 VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

ИТ Пром и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - Цифровая трансформация плюс 2 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4347 2
Цефей 5 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 402 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 11 1
Ростелеком 10111 1
Запсибгазпром-Инвестиции 1 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 218 1
Генезис 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1301 1
Газпром - Запсибгазпром 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 255 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 2
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 28 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1955 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1259 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12133 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1174 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 69 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Кирьянов Александр 2 2
Слипенчук Михаил 4 1
Даббах Арсений 13 1
Денисов Артем 2 1
Багудина Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 406 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3546 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6249 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4661 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2231 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5908 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
