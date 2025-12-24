Разделы

Багудина Елена


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Сменился гендиректор нацмессенджера МАХ 1
22.08.2024 VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику 1
12.11.2021 Суперприложение для чиновников за полмиллиарда создаст «дочка» Mail.ru 1

Багудина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4547 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 399 2
Ростелеком 10338 2
ИТ Пром 2 1
VK Tech - ВК Технологии - Цифровая трансформация плюс 2 1
Цефей 5 1
Yandex - Яндекс 8498 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
Газпром - Запсибгазпром 3 1
Запсибгазпром-Инвестиции 1 1
Яндекс.Лавка 283 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3542 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 28 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 77 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
VK - Mail.Ru Почта 353 1
Google Android 14729 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Apple iOS 8269 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
VK - My.Games 78 1
Хуснояров Фарит 18 1
Слипенчук Михаил 4 1
Менде Елена 2 1
Кирьянов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157370 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18267 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1644 1
