Багудина Елена
СОБЫТИЯ
|24.12.2025
|Сменился гендиректор нацмессенджера МАХ 1
|22.08.2024
|VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику 1
|12.11.2021
|Суперприложение для чиновников за полмиллиарда создаст «дочка» Mail.ru 1
Багудина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Хуснояров Фарит 18 1
|Слипенчук Михаил 4 1
|Менде Елена 2 1
|Кирьянов Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157370 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18267 1
