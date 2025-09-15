Разделы

Кирьянов Александр


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России» 1
22.08.2024 VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Кирьянов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ Пром 2 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 1
VK Tech - ВК Технологии - Цифровая трансформация плюс 2 1
Цефей 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4347 1
Ростелеком 10111 1
Газпром - Запсибгазпром 3 1
Запсибгазпром-Инвестиции 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 255 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12133 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1259 1
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 28 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1955 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 69 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1174 1
Слипенчук Михаил 4 1
Багудина Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5908 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2231 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4661 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
