VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

VK пробует нового сотрудника на роль мажоритария своей ИТ-компании — «ИТ Пром». На смену уволенному из корпорации Александру Кирьянову пришел действующий менеджер Михаил Дергачев — и сразу получил 51,5% в ООО с чистым убытком в 5 млн руб. Схема передачи контроля в бизнесе менеджменту похожа на ту, что применяли западные компании при уходе из России, но, возможно, что таким образом VK пытается заставить менеджмент лучше работать, считают эксперты.

VK раздает доли

Созданное корпорацией VK для разработки программного обеспечения ООО «ИТ Пром» сообщило о смене контролирующего собственника. Пакет в 51,1% достался Михаилу Дергачеву, передача состоялась 9 сентября 2025 г., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание CNews.

Прошлый совладелец, по совместительству сотрудник VK, Александр Кирьянов, покинул периметр технологического гиганта, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он полностью вышел из капитала «ИТ Пром».

«Это техническая сделка, в рамках которой ключевой сотрудник становится одним из учредителей компании-разработчика ПО. Такая практика является стандартной для рынка», — утверждает пресс-служба VK, комментируя рокировку совладельцев. Но должность Дергачева в структуре корпорации не разглашают.

Сотрудники как совладельцы — борьба с санкциями или убытками?

Передача небольших долей ключевому сотруднику как инструмент мотивации и оформления управления действительно встречается как частое явление в технологическом бизнесе, пояснил CNews.ru основатель Dsight Арсений Даббах. Для этого могут применяться, например, опционы или «фантомные» схемы. Но в случае с VK речь идет о контроле, и это вызывает у эксперта вопросы.

© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK провела техническую сделку по передаче сотрудникам контроля в своей компании

Причины для передачи доли сотруднику: упрощение управления, оптимизация налогов, страхование ответственности, в том числе когда долю «передают» чтобы снять прямую контролирующую роль с материнской компании (ограничение рисков, связанных с управленческими решениями).

«Возможно также использование таких схем для ухода от санкций, но эти решения временные и часто не работают, так как международные регуляторы отслеживают трансферы активов аффилированным лицам, и могут квалифицировать сделку как притворную, цель которой уклониться от санкций», — пояснил эксперт.

Так, подобные схемы использовались иностранцами при уходе из России, когда формально уход осуществлялся, но был механизм возврата владения и контроля над активом, добавил Даббах. Например, владельцем «Макдональдса» стал его франчайзи Александр Говор, а совет директоров люксембургской «О'Кей групп» (Okey Group S.A.) решил продать бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России менеджменту.

«Я думаю в ближайший год-два такие схемы, как гибрид опционов плюс временные технические передачи долей, могут практиковаться, но они становятся рискованными и в итоге компании вернуться к более прозрачным практикам», — констатировал Даббах.

Как пояснил управляющий юркомпании «Генезис» Артем Денисов, маловероятно, что речь идет о схеме ухода от санкций, так как конечным бенефициаром активов остается VK через свои структуры из VK Tech, кроме того сделка носит внутренний, технический характер с передачей доли между сотрудниками, а не внешним лицам.

Более вероятным сценарием является попытка компании заставить менеджмент работать лучше, считают эксперты. Так, уход Кирьянова состоялся на фоне убытка «ИТ Пром» в 5,3 млн руб. Чистый убыток VK за 2024 г. превысил 90 млрд руб., соотношение долгу к капиталу составило 6,4. Компания также допустила нарушение кредитных договоров с банками. Осенью 2024 г. источники сообщали о массовых сокращениях в VK, но в компании эту информацию опровергали.

«Это стандартная практика для мотивации ключевых сотрудников и создания партнерской модели, когда руководитель проекта напрямую заинтересован в его коммерческом успехе через владение контрольным пакетом акций. Заявление компании о стандартной рыночной практике выглядит правдоподобно для привязки компенсации топ-менеджера к результатам работы актива», — считает Денисов. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева добавляет, что такая схема с передачей контроля уберегает руководство от неприятностей вроде ухода главных сил к конкуренту, похищения базы, выгорания.

Большие надежды: первая выручка «ИТ Пром» — 100 млн руб.

Для VK привлечение сотрудников в качестве совладельцев — не частое явление, свидетельствуют данные «Контур.фокуса». CNews не удалось обнаружить среди структур VK тех, где бы совладельцами становилось физлицо. Но в периметре компании много структур, куда инвестировала корпорация. Там среди участников оставались основатели бизнеса.

Первый сотрудник стал мажоритарием «ИТ Пром» в августе 2024 г., получив контрольную долю от ООО «Цифровая трансформация плюс», которая на 100% принадлежит VK Tech.

В настоящее время оставшиеся 48,9% продолжают принадлежать «Цифровой трансформации плюс». У компании нет выручки, зато есть доли в ООО «Цифровое облако» (бренды «Сферум») и ООО «ВК Цифровые технологии» (бренд VK Cloud). Оба — получатели крупных госзаказов от Минцифры.

«ИТ Пром» была создана в 2022 г., а по итогам 2024 г. получила первую крупную выручку — сразу почти 100 млн руб. По данным отчета о движении денежных средств, компания привлекла от поставщиков и подрядчиков 111 млн руб., а перечислила поставщикам почти аналогичную сумму, на выплату зарплаты было направлено всего 4,8 млн руб.

В VK сообщили, что структура занимается реализацией различных ИТ-проектов, но отказались уточнять, каких именно.