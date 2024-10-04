Telegram-каналы: В крупнейшем российском интернет-холдинге массовые сокращения, уволены сотни человек, закрываются отделы

По информации из Telegram-каналов, холдинг VK уволил от 300 до 600 человек. Бывшие сотрудники утверждают, что закрываются целые отделы. Официальные представители VK отрицают сам факт массовых сокращений, заявляя, что численность персонала не меняется уже почти год. При этом, по их словам, в холдинге «открыты десятки вакансий».

Все на выход?

Российский интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, устроил массовое сокращение штатов, пишет Telegram-канал «Digital Ниндзя». По его информации, количество уволенных варьируется от 80 до 300 и более.

По данным портала VC, ранее аналогичную информацию разместил и Telegram-канал «Еж Главное», но позже удалил ее. В его публикации говорилось о 300-600 лишившихся работы сотрудниках VK.

Автор канала «Digital Ниндзя» утверждает, что обсудил ситуацию с несколькими уволенными. С его слов, в чате, где общаются оставшиеся без работы сотрудники VK, уже более 80 человек, но сами они говорят о более 300 уволенных. «Некоторые источники утверждают, что процесс еще не закончен, и будут новые увольнения, – говорится в публикации «Digital Ниндзя».

Официальный комментарий VK

Редакция CNews обратилась в VK с запросом на подтверждение информации об увольнениях. В ответ в редакцию поступил официальный комментарий VK.

VK VK опровергает информацию о сокращениях

«VK не проводит и не планирует проводить сокращений, – сообщили CNews представители холдинга. – Численность сотрудников в VK с начала 2024 г. не менялась и составляет порядка 15 тыс. человек. На данный момент в VK открыты десятки вакансий по разным направлениям».

И менеджеров, и программистов

Согласно информации Telegram-канала «Digital Ниндзя», под сокращение попали представители самых разных профессий и направлений. Сообщается об уволенных менеджерах по продуктам, проект-менеджерах, менеджерах по внутренним коммуникациям.

ИТ-специалистам, судя по всему, тоже не удалось избежать сокращений. В эпоху колоссального дефицита ИТ-шников в России VK увольняет разработчиков и DevOps, пишет «Digital Ниндзя».

Уволенные работали над всем, что связано с сервисом «Юла» (классифайд, прямой конкурент «Авито», «Марусей» (голосовой помощник) и с бизнес-подразделением «Реклама». Также увольнения затронули PR-отдел, сервис «VK клипы» и ряд других отделлв и направлений работы VK.

Во славу заменителя YouTube

Как пишет «Digital Ниндзя», работников, трудящихся над сервисом «VK Видео», пока не трогают – в этом отделе сокращений еще не было. В то же время бизнес-подразделение «Реклама» не досчиталось 30% персонала, хотя оно, как утверждает автор канала, «генерирует 50% всей группы».

Неназванный источник «Digital Ниндзя» утверждает, что деньги, которые получится сэкономить на этой реструктуризации, будут выделены «VK Видео». По сути, это один из российских аналогов видеосервиса YouTube. YouTube замедляется в стране в середины лета 2024 г. Он годами был одним из самых востребованных веб-сервисов в России, уступая лишь поисковикам Google и «Яндекс».

Все дело в деньгах?

Согласно предоставленной «Digital Ниндзя» информации, сотрудников увольняют по соглашению сторон, предлагая выплаты в размере одного-двух окладов. «Тем, кто начинает торговаться на 3, угрожают черными списками работодателей. Если что, рекорд от моих собеседников – 4,5 оклада», – пишет «Digital Ниндзя».

Автор канала утверждает, что причина сокращений – деньги, и называет VK убыточной компанией. При этом, согласно оферте социальной сети «Вконтакте», за ней стоит ООО «Вконтакте» основанное в Санкт-Петербурге в июле 2015 г. по итогам 2023 г. выручка компании выросла на 25% год к году до 56,7 млрд руб., а чистая прибыль чистая прибыль – 9,5 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

ООО «Вконтакте» через другие многочисленные компании на 100% принадлежит МКПАО (Международная Компания публичное акционерное общество) «Вк», образованному 26 сентября 2023 г. Его финансы на конец 2023 г.: выручка 1,4 млрд руб., чистый убыток 1,6 млрд руб.

В связке между ООО «Вконтакте» и МКПАО «Вк» есть ООО «Вк», основанное в марте 2000 г.. его выручка за 2023 г. 66 млрд руб. (рост 36% год к году), чистый убыток за тот же период – 27,7 млрд руб.

ООО «Вконтакте» на 99,9% принадлежит ООО «Вк», и на 0,1% – ООО «Компания Вк», являющейся владельцем 100% доли в ООО «Вк». Выручка за 2023 г. – 153,9 млн руб. (рост 25% год к году), чистая прибыль – 67 млн руб.

ООО «Компания Вк» на 100% принадлежит МКООО (Международная Компания общество с ограниченной ответственностью) «Вк Эквити», основанной 21 августа 2023 г. Информация о выручке за 2023 г. отсутствует, чистая прибыль – 34,1 млн руб. МКОО «Вк Эквити» – 100-процентная «дочка» МКПАО «Вк».

«Digital Ниндзя» пишет, что чистый убыток VK за 2023 г. составил 34,3 млрд руб.

VC со ссылкой на Telegram-канал «еж Главное» пишет, что сотрудники холдинга говорят «перераспределении ресурсов» и не называют происходящее массовыми сокращениями. Неназванные работники холдинга сообщили VC, что «деньги есть, просто компания задумалась об оптимизации расходов в отдельных структурах».

Будет ли ответ

Как пишет «Профсоюз работников ИТ» на своем официальном сайте, сотрудники VK уже «объединяются против компании на фоне увольнений». «Сами сотрудники поступили правильно: организовались в Telegram-чатах, готовят иски против компании и обсуждают дальнейшие действия», – говорится на сайте организации.

К моменту выхода материала в открытом доступе информации о готовящемся ответе уволенных работников не было.

Одних уволить, других нанять

После публикации материала представители VK сообщили CNews, что холдинг намерен принять на работу россиян, уволенных из компании ABBYY. CNews писал, что в начале октября 2024 г. ABBYY, известная в первую очередь софтом для распознавания текста FineReader и основанная выходцем из России Давидом Яном, лишила работы нескольких сотен человек. Многие из них (по некоторым данным – все) имеют российское гражданство, и многие из них являются бывшими сотрудниками российского офиса ABBYY – компания сбежала из страны еще весной 2022 г. «VK готов предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из ABBYY, – сообщили CNews представители VK. – Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML – разработках, что в свою очередь будет способствовать улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах.

Представители VK отдельно подчеркнули. что в настоящее время в холдинге «открыты десятки вакансий, связанных с машинным обучением, в разных бизнес-юнитах». В качестве примера они привели сервисы «VK Видео» (аналог YouTube), «VK Музыка» (аналог Spotify) и «ВКонтакте». «В VK готовы предложить комбинированный режим работы, когда часть времени сотрудники проводят в офисе, часть – работают удаленно», – добавили в VK.

Но тут важно отметить, что в марте 2023 г. VK решил уволить релокантов – россиян, уехавших из России и начавших работать удаленно из других стран. Им предложили или вернуться в страну, или найти новую работу. Тем временем ABBYY уволила россиян, работавших в Кипре, Венгрии и ряде других стран, то есть, опять же, за пределами России.

Станет ли возвращение в Россию обязательным условием при приеме бывших работников ABBYY в штат российского ИТ-холдинга, к моменту выхода материала известно не было. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям VK и ожидает ответа.