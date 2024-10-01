Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

ABBYY, основанная выходцем из России Давидом Яном, уволила россиян в своих европейских офисах. Судя по публикациям в социальной сети Х, граждане других стран под сокращение не попали – оно коснулось только обладателей российских паспортов. Увольнения прошли в представительствах ABBYY сразу в трех разных странах. Уволенные считают, что компанию готовят к банкротству.

Русским не рады

Компания ABBYY с российскими корнями устроила массовые чистки своего кадрового состава, сообщают пользователи соцсети X (бывшей Twitter). Людей увольняли, судя по информации в открытом доступе, по национальному признаку – работы лишились только россияне. Как утверждается, многие из них ранее работали в российском офисе ABBYY.

В России ABBYY известна в первую очередь благодаря своей утилите FineReader. Это одна из мощнейших и популярнейших программ для распознавания текста.

Уволенные сотрудники работали в офисах ABBYY в Венгрии, Сербии и на Кипре. Точное количество выпровоженных на улицу россиян к моменту выхода материала установлено не было. Редакция CNews обратилась в ABBYY с запросом о подтверждении факта увольнения россиян и о причинах столь избирательного сокращения штата, и ожидает ответа.

Государственная Дума Такой паспорт в ABBYY. судя по всему, перестал цениться

Всего у ABBYY к моменту выхода материала было 13 офисов по всему миру, главный среди которых (штаб-квартира) дислоцировался в США. Также компания представлена во Франции, Германии, Испании, Великобритании, Австралии, Японии, Индии, Тайване и на Украине. Раньше у нее был офис и в России, но она поспешила уйти из страны в начале весны 2022 г., тем самым поддержав антироссийские санкции.

Важно отметить, что это был удар по своим, потому что у истоков ABBYY стоит выходец из союзных государств. Компанию в 1989 г. основал предприниматель Давид Ян, будучи студентом Московского физико-технического института (МФТИ).

Первые подтверждения

Редакция CNews обнаружила публикации сотрудников ABBYY в заблокированной в России социальной сети Х (ранее Twitter). По их словам, ABBYY «избавила» от россиян и только от них свое подразделение исследований и разработок.

Интернет переполнен сообщениями об увольнении россиян в ABBYY

«Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде (а там, как понятно, и пэйслипы и вообще все). Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом России», – написала в X одна из сотрудниц ABBYY.

По информации, опубликованной пользователями X, работы в ABBYY лишились более 100 россиян. Некоторые пользователи предположили, что ABBYY просто решила заменить их «более "дешевыми" индусами».

Увольнения, судя по всему, стали массовыми

Отметим, что подобная практика есть и в России. CNews в начале октября 2024 г. писал, что российские ИТ-компании стали нанимать программистов из Африки и платить им вчетверо меньше, нежели россиянам.

ABBYY на грани банкротства?

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на экс-сотрудника компании, ABBYY уволила больше 300 человек с российским гражданством. Кроме того, в компании ожидается еще одна волна сокращений. Собеседник канала проработал в ABBYY старшим инженером три с половиной года, после чего переехал в Сербию. Попал под сокращение 30 сентября 2024 г.

При этом, по его словам, в течение последних шести месяцев руководители говорили об открытии новых офисов и привлечении русских инженеров в их штат. Теперь вместо этого более 300 человек лишились работы, притом без объяснения причин.

«После этого работникам пришли соглашения о выплате зарплаты за один-два месяца и документы об отсутствии претензий к компании, – пишет «Осторожно, Новости» со ссылкой на своего собеседника. – При этом часть уволенных получит деньги только за две недели».

Бывшие сотрудники ABBYY уверены, что эта волна увольнений не единственная. У них есть три версии происходящего – или компания готовится к банкротству, или же россиян решено заменить работниками из Индии. Третий вариант – увольнения могут быть связаны с рисками информационной безопасности.

Когда есть куда идти

ABBYY ушла из России в апреле 2022 г. и теперь позиционирует себя в качестве международного разработчика со штаб-квартирой в США. Свой российский бизнес Abbyy передала компании Content AI (ООО «Контент ИИ»), которая была зарегистрирована в Москве 1 апреля 2022 г.).

На сайте преемницы ранее было указано, что она продолжает лицензировать продукты Abbyy и вести работу со всеми клиентами в России. К моменту выхода материала данный факт в явном виде не упоминался.

В ноябре 2022 г. представители Content AI сообщили CNews, что юридически эта компания с группой Abbyy никак не связана. В середине лета 2022 г. Content AI сменила владельца – в состав ее учредителей вошли турецкие бизнесмены получившие 100-процентную долю в ней. Нынешний владелец «Контент ИИ» – турецкая компания «Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети».

На вопрос CNews, готова ли «Контент ИИ» принять в штат уволенных из ABBYY россиян, представители компании ответили: «В ABBYY работали высококлассные специалисты – разработчики, инженеры, архитекторы. Если они вернутся в России и будут рассматривать наши открытые вакансии, то в порядке стандартного отбора мы готовы обсуждать сотрудничество с ними. В условиях жесткого дефицита кадров на рынке ИТ разбрасываться людьми, тем более столь высокой квалификации, неразумно. Все вакансии у нас публикуются во открытых источникам, и у нас равный подход ко всем кандидатам. Мы, как и многие ИТ-компании, будем рады возвращению на родину профессионалов».

Уйти, но не сразу

В начале 2022 г. ABBYY ушла из России лишь формально, но не юридически, сохранив за собой сразу несколько юрлиц. Главное среди них – это ООО «Аби продакшн», зарегистрированное 8 декабря 2006 г. Также у нее оставалось ООО «Аби» – оно было ликвидировано 20 июня 2024 г.

В апреле 2023 г. ABBYY назначила нового гендиректора в «Аби продакшн». Как сообщал CNews, гендиректором стал Андрей Куранов. До него на этом посту с июня 2017 г. работал Вадим Терещенко – ветеран компании, пришедший в нее в 1992 г. в качестве заместителя директора отдела исследований и разработок.

В июне 2023 г. была начата процедура ликвидации «Аби продакш». Главное юрлицо ABBYY в России было уничтожено 2 сентября 2024 г.

Комментарий ABBYY

Череp несколько часов после публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий ABBYY:

«Глобальный штат ABBYY насчитывает более 30 национальностей в 13 странах. Мы приступили к трансформации и модернизации бизнеса, и в рамках этих усилий мы реорганизовали ключевые операционные функции. К ним относятся финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки. Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост. Как частная компания, ABBYY не раскрывает количество сотрудников, затронутых трансформацией».