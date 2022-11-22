Ушедшую из России Abbyy поймали на неуплате налогов. Компания задолжала почти 200 миллионов

Зародившаяся в России, но ушедшая из нее в 2022 г. компания Abbyy за последние годы работы в нашей стране не доплатила свыше 100 млн руб. страховых взносов. С учетом начисленных на них пени и штрафов долг компании перед родиной приблизился к 200 млн руб.

Долги Abbyy перед Россией

Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная компания с российскими корнями Abbyy не доплатила в казну без малого 200 млн руб. Информацию об этом можно найти в тексте заключения Арбитражного суда Москвы. В него российское юрлицо компании, ООО «Аби» обратилось 4 июля 2022 г. в попытке оспорить обязанность выплатить малую часть из приведенной выше суммы долгов перед государством и начисленных на них штрафов.

Из документов суда следует, что 24 декабря 2021 г. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №7 вынесла решение о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения в части начисления страховых взносов за 2017-2018 гг.

Решению предшествовала выездная налоговая проверка за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. По ее итогам «Аби» была начислена сумма страховых взносов в размере 120 млн руб., пени в 47,7 млн руб., а также штраф в 24 млн руб. Совокупно это составило 191,6 млн руб.

Ушедшую из России Abbyy поймали на неуплате налоговых отчислений

Не согласившись с таким решением, компания 26 января 2022 г. обратилась в ФНС с апелляционной жалобой. После ее рассмотрения Служба 1 апреля ее частично удовлетворила, предписав Инспекции по крупнейшим налогоплательщикам произвести перерасчет сумм налоговых обязательств. Уже 5 апреля Инспекция направила в адрес «Аби» перерасчет, в соответствии с которым сумма подлежащего уплате налога на прибыль организаций в подотчетный период была уменьшена на 13,3 млн руб., а сумма штрафа — на 12 млн руб.

После этого компания 22 апреля направила в Инспекцию заявление о зачете переплаты по налогу на прибыль в счет уплаты начисленных ей страховых взносов на обязательное медицинское страхование — на общую сумму в 24,7 млн руб. После этого 26 апреля Инспекция зачла из этой суммы 14,7 млн руб., а в зачете 8,6 млн руб. отказала.

«Указанные решения приняты без учета переплаты в размере 1,3 млн руб., возникшей в результате представления первичной декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2021 г., так как на дату принятия решений по данной декларации проводилась камеральная налоговая проверка в соответствии со ст. 88 НК РФ», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы. (Все численные значения приведены по судебным документам; каких-либо самостоятельных расчетов и сопоставлений сумм редакция CNews не производила).

Именно отказ в зачете упомянутых 8,6 млн руб. (на них было начислено пени и штрафов в 4,7 млн руб.) «Аби» и пыталась оспорить в суде, в то время как, по наблюдению служителей Фемиды, «не оспаривало по существу установленное инспекцией налоговое правонарушение». Однако по итогам разбирательства судьи в удовлетворении иска компании отказали.

С вопросом о причинах, которые заставляют Abbyy судиться с российской налоговой службой уже после того как компания покинула нашу страну, редакция CNews обратилась в международный офис компании и ожидает ответа.

Abbyy и ее уход из России

Напомним, Abbyy известна как разработчик технологий оптического распознавания документов, ввода форм, прикладного лингвистического ПО. Компания начинала свою деятельность как российская ИТ-фирма. Ее основал предприниматель Давид Ян. В группу до недавнего времени входили девять международных подразделений: «Abbyy Россия», «Abbyy Украина», офисы в США, Германии, Великобритании, Японии, на Тайване и Кипре, российское агентство по переводу Abbyy Language Services (Perevedem.ru) и издательство Abbyy Press.

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В апреле 2022 г. Abbyy ушла из страны: теперь она позиционирует себя в качестве международного разработчика со штаб-квартирой в США. Свой российский бизнес Abbyy передала компании Content AI (ООО «Контент ИИ; зарегистрировано в Москве 1 вапреля 2022 г.). На сайте преемницы указано, что она продолжает лицензировать продукты Abbyy и вести работу со всеми клиентами в России.

С 14 июля 2022 г. Content AI стала на 100% принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети».

При подготовке данного материала CNews обратился к Content AI с вопросами о том, затрагивают ли эту организацию разбирательства Abbyy с ФНС, и есть ли у компании представление, зачем Abbyy продолжила активно участвовать в этих разбирательствах, если из России она ушла.

«Content AI юридически не связан с группой Abbyy, поэтому мы не можем комментировать действия другой компании, в т.ч. судебные процессы», — сообщили в организации.

Взгляд конкурента

Гендиректор российской компании Smart Engines, позиционирующей свои решения в качестве альтернативы продуктам Abbyy, Владимир Арлазаров в разговоре с CNews выразил уверенность в том, что сегодня ИТ-компаниям в России уходить от налогов какого-либо смысла нет. В его понимании, налоговая нагрузка на них и так минимальна: льготы компаниям-резидентам «Сколково», «налоговый маневр» в ИТ-отрасли 2020 г., пакет налоговых и иных льгот ИТ-компаниям, принятый в 2022 г.

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«Льготы, принятые в последние годы, позволяют существенно сократить налоговую нагрузку на зарплату, которая является основной статьей расходов ИТ-компаний, — считает он. — При наличии большого количества разнообразных льгот странно слышать, что одна из крупнейших российских ИТ-компаний имеет проблемы с налогами. Аккредитованной российской ИТ-компании нет никакого смысла уходить от налогов. Государство сделало все, чтобы ИТ-компании даже не думали заниматься налоговой оптимизацией».

Также топ менеджер отмечает, что если посмотреть на российский рынок распознавания символов, то после ухода компании Abbyy ее позиции начали занимать компании с технологиями нового поколения, «которые позволяют решать старые и новые задачи с совершенно иным качеством».