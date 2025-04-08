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Content AI Контент ИИ Контент ИИ Технологии

Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, поставщик решений в области интеллектуальной обработки информации. Технологический партнер ABBYY в России. Content AI лицензирует технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных.

 

 

 

 

 

 

Антон Фролов, Руководитель отдела разработки продуктов для интеллектуального поиска, Content AI "Навигатор по информационному пространству компании: как корпоративный поисковый портал помогает снижать риски для бизнеса"  24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"

УПОМИНАНИЯ


08.04.2025 Content AI выпустила новую версию IDP-платформы ContentCapture с поддержкой LLM

Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, представила новую версию IDP-платформы ContentCapture с возможностью атрибутивного распознавания документов
20.02.2025 Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей

Content AI подвела финансовые итоги 2024 г. Выручка компании составила 1,2 млрд руб., что более чем на 55% выше показателей 2023 г. (765,5 млн руб.). Об этом CNews сообщили представители Content AI. Content AI разрабатывает решения для интеллектуальной обработки информации и автоматизации бизнес-процессов работы с документами. В числе флагманских продуктов компании – уни
26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1%

Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчи
26.12.2024 Content AI изменила структуру собственности

Компания Content AI, независимый российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информа
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО

Решение для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили оф
30.09.2024 «Ситилинк» запускает продажи программного обеспечения от компании Content AI

В «Ситилинке» стартовали продажи программного обеспечения компании Content AI – российского разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации. Продукты бренда помогают автоматизировать обработку любых документов и данных, делая эти процессы

29.08.2024 Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО

Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компания «Ридан» производит энергосберегающее оборудование и реализует проекты по его вне
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys

говорились о технологическом сотрудничестве, которое поможет российским заказчикам повысить эффективность управления документо-ориентированными бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании протестировали совместную работу платформы для автоматизации бизнес-процессов DocTrix и флагманских IDP-решений (IDP, Intellectual Document Processing) Content AI
26.07.2024 Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture

зметить в них необходимые для извлечения поля. Далее ContentCapture сможет автоматически обрабатывать аналогичные файлы, извлекая данные из указанных ранее полей. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Данная функциональность доступна как для Windows, так и для и Linux. «Удобство добавления новых типов документов позволит ускорить настройку комплекса и значительно упростить работу
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха»

«СберТех» и Content AI объявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной о
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO

ектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI. FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют группе осуществлять
10.07.2024 Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО

Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программ
05.06.2024 Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы

ллектуальной обработки информации, представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы. На ИТ-мероприятии Content AI выступает партнером сессии «Цифровая трансформация». Цель исследования – оценить уровень цифровизации и автоматизации российских организаций с использованием инструментов и технологи
31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»

Российский разработчик ИИ-решений Content AI и «Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся

02.05.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI

В апреле 2024 г. компании Merlion и Content AI подписали дистрибьюторский договор. Content AI — российский разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта с использованием технологий распознавания текста, классифик
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux

Разработчики ИТ-продуктов Content AI и «Группа Астра» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы платформ
11.04.2024 АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО

рует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты
04.04.2024 Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux

аспознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Это первая версия продукта, доступная для использования как на Windows, так и на

28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision

крупного бизнеса и госкомпаний, договорились о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании рассматривают возможность интеграции платформы для интеллектуальной обра
21.03.2024 Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС»

тра бизнес-задач. Каталог совместимостей постоянно пополняется новыми решениями, с помощью которых можно выстраивать стабильную работу внутри своей организации. Совместимость технологий распознавания Content AI и «Ред ОС» дает возможность разработчикам программных продуктов, поддерживающих работу под данной операционной системой, использовать ContentReader Engine для решения соответствующих
06.02.2024 Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года

Российский разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI подвел финансовые итоги 2023 г. Общая выручка компании составила 765,5 млн руб., ч
30.01.2024 ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона

Решения для интеллектуальной обработки информации российского ИИ-разработчика Content AI активно участвуют в импортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколь
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО

несло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023). ContentReader Server – корпоративное серверное решение для
17.01.2024 Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС

«Сегодня переход на Linux — общий тренд в бизнесе» CNews: Content AI в числе своих главных приоритетов в настоящее время называет выпуск продуктов, адаптированных для работы на Linux. В ноябре 2023 года компания выпустила кросс-платформенную версию ре
11.12.2023 Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux

Разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI и компания в области разработки системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра» п
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных

из неструктурированных данных в ходе финансовых расследований. Об этом CNews сообщили представители Content AI. С 2022 г., из-за отсутствия возможности использовать аналогичный софт западного в
27.11.2023 Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным

Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпусти
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для ко
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

Разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader

20.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и оптимизации бизнес-процессов в сфере документооборота предприятий. Корпоративным заказчикам Konica Minolt
17.07.2023 В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста 

apture. Обновленный релиз своего флагманского продукта представил российский разработчик ИИ-решений Content AI. Программа с новой функциональностью способна с высокой точностью распознавать в д
10.07.2023 «Ланит» и Content AI договорились о развитии технологического партнерства

«Ланит» и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI договорились о совместной реализации проектов в сфере внедрения клиентских досье,

05.07.2023 Content AI присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ

Российский разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному Альянсом в сфере ИИ. Документ представляет собой единую систему рекомендательных принципов и правил, п
29.06.2023 HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI

тсорсинговых и HR-услуг, и российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI реализовали проект внедрения «умного поиска» для работы с базами кандидатов с испо
01.06.2023 Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и производитель сложного и высоконагруженного программного обеспечения Applite провели совместное тестирование своих продуктов — многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF

17.05.2023 Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО

их программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Разработчик платформы — Content AI, российский вендор, выпускающий решения
19.04.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС»

Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработчик продуктов с использованием искусственного интеллекта Content AI и поставщик решений и услуг в области информационных технологий «Ред софт» подписали соответствующий сертификат. Компании провели тестирование на совместимость продуктов, в ходе кото
12.04.2023 Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС

Разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом ЭОС и российский вендор в области интеллектуальной обработки информации Content AI договорились о развитии технологического партнерства. Компания ЭОС официально перешла на использование в своих решениях российского продукта ContentReader Engine — многофункционально
05.04.2023 Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт»

информации, и «Юниксофт», поставщик услуг по автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, договорились о сотрудничестве при реализации проектов внедрения СЭД. В рамках партнерства Content AI будет предоставлять решения и продукты для распознавания, классификации и обработки данных из всех типов документов и автоматизации их ввода во внутренние информационные системы зака
22.03.2023 Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО

диный реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 17019. Такое решение приняли в Минцифры РФ 21 марта 2023 г. Об этом CNews сообщил представитель компании Content AI. В условиях высокого спроса на отечественные аналоги зарубежного ПО Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустил продукт Cont

Публикаций - 93, упоминаний - 144

Content AI и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2205 15
8623 12
Ростелеком 10059 11
Ред Софт - Red Soft 862 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4281 8
Базальт СПО - BaseALT 725 8
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 395 7
Beorg - Биорг 119 7
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 62 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 5
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 5
Directum - Директум 1140 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 273 5
Т1 Иннотех 186 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 351 5
Yandex - Яндекс 7952 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1046 4
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine 26 4
Kofax 57 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1360 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 4
Код Безопасности 660 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 323 4
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 4
Abbyy Press 5 4
IBM - International Business Machines Corp 9491 3
Microsoft Corporation 24980 3
SAP SE 5360 3
Oracle Corporation 6787 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 300 3
Новые облачные технологии (НОТ) 457 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 3
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 3
Softline - Софтлайн 3064 3
TrueConf - ТруКонф 413 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 159 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1247 10
Газпром нефть 647 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2916 4
РЖД - Российские железные дороги 1954 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 226 4
Почта России ПАО 2195 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7807 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 3
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 75 2
RusProfile - Руспрофайл 13 2
Газпром ПАО 1378 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 2
КНГК ИНПЗ - Ильский НПЗ им. А. А. Шамара - Ильский нефтеперерабатывающий завод 4 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 159 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 68 1
Совкомбанк ПАО 265 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Группа Самолет 90 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 263 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Роснефть НК - нефтяная компания 521 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 280 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 238 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 8
Электронный документ - Electronic document 1502 8
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3572 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6447 8
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