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«Ситилинк» запускает продажи программного обеспечения от компании Content AI

В «Ситилинке» стартовали продажи программного обеспечения компании Content AI – российского разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации. Продукты бренда помогают автоматизировать обработку любых документов и данных, делая эти процессы более простыми и эффективными. В своих решениях Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

На данный момент к покупке в «Ситилинке» доступен редактор ContentReader PDF 15 для частного и корпоративного использования. Программа позволяет редактировать PDF-документы, извлекать и добавлять нужную информацию. Всего ContentReader PDF включает более 100 инструментов для работы с файлами PDF-формата и способен распознавать 198 языков.

Из важных особенностей стоит отметить возможность защиты документов и конфиденциальной информации. Программа позволяет удалить ее не только с видимого изображения страницы, но и из текстового слоя. Можно защитить доступ к файлу паролем или определенным действием, также использовать цифровую подпись для подписания документов.

C помощью ContentReader PDF 15 пользователи могут автоматически оцифровывать большой объем документов и конвертировать их в редактируемые форматы для последующей работы в Microsoft Word, Excel и других привычных офисных программах. В файле можно оставлять заметки и комментарии, выделять фрагменты цветом и рисовать на полях, что упрощает процессы обсуждения и согласования документов.

Редактор включает функции оптимизации оцифровки и конвертации – можно открывать и редактировать сканы и PDF сразу в текстовом редакторе, а электронные письма, вложения и папки можно сохранять как PDF-файл с функцией поиска прямо в Outlook.

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Маркет

Стоимость бессрочной версии ContentReader PDF 15 для домашнего использования на старте продаж составляет 19 650 руб.

Стоимость бессрочной версии ContentReader PDF 15 для офисного использования на старте продаж составляет 39 290 руб.

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