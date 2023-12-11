Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux

Разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI и компания в области разработки системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра» по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Универсальный редактор ContentReader PDF для Linux позволяет решать повседневные задачи, связанные с обработкой бумажных и PDF-документов. С его помощью пользователи могут редактировать такие файлы и конвертировать их в другие форматы, совмещать работу над документом с другими пользователями. Решение входит в реестр отечественного ПО и полностью соответствует требованиям российского законодательства к программным продуктам в части функционирования и безопасности. Редактор подходит для замещения недоступных на российском рынке ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat.

В ходе тестов специалисты убедились, что ContentReader PDF бесперебойно и корректно функционирует в среде операционной системы Astra Linux, позволяя осуществлять полный набор операций по обработке PDF-документов. В итоге решение Content AI получило сертификат в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Совместимость ContentReader PDF и ОС Astra Linux дает возможность использовать редактор при формировании пакета офисного ПО для рабочих мест в государственных и коммерческих организациях, образовательных учреждениях, которые сегодня активно переходят на отечественный софт», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Astra Linux — одна из ведущих российских операционных систем, востребованная в ведомствах и компаниях из разных отраслей, поэтому нам как разработчику прикладного пользовательского софта особенно важно было подтвердить совместимость своих продуктов с этой ОС».

«Мы активно работаем над обеспечением совместимости решений «Группы Астра» с актуальным и востребованным в любой организации прикладным ПО, к которому относится и редактор документов. В рамках сотрудничества с Content AI протестировали работоспособность ContentReader PDF в среде операционной системы Astra Linux. Результат этого исследования подтверждает стабильность и корректность их совместного функционирования, что является гарантией успешного применения программного стека в инфраструктурах наших заказчиков», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ПАО «Группа Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО. Content AI предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных, которые известны и востребованы на рынке более 30 лет.