Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным

Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустила новую кросс-платформенную версию своего флагманского продукта ContentCapture 14. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

В новом релизе платформа для извлечения данных и потоковой обработки информации из любых типов документов стала доступна на Linux в сетевом варианте использования, который позволяет задействовать мощности нескольких серверов для обработки большого количества документов. Сетевая установка предназначена для крупных проектов, где требуется обрабатывать десятки и сотни тысяч страниц ежедневно. Благодаря переходу на кросс-платформенный технологический стек продукт предоставляет одинаковую функциональность, вне зависимости от используемой ОС.

Также поддержан вариант гибридной инсталляции, когда в процессе импортозамещения на первом этапе на Linux мигрирует только серверная часть, а рабочие станции остаются на Windows. Это позволит осуществить миграцию максимально комфортно для пользователей.

«В 2023 г. фокус внимания команды Content AI сосредоточен на адаптации ключевых продуктов, в том числе ContentCapture для Linux, — сказал технический директор компании Иван Волков. — В процессе реализации задачи мы ориентировались на лучшие практики по созданию кросс-платформенного ПО. Важно, чтобы наши решения сохраняли привычные пользователям свойства Windows-версий, и при этом были совместимы с отечественными операционными системами, такими как Astra Linux, ОС «Альт» и «Ред» ОС. Серверная часть решения упакована в docker-контейнеры и готова к работе как на отдельных Linux-машинах, так и в составе docker-кластера».

Решение СontentCapture предназначено для компаний, которые в ежедневном режиме обрабатывают большие потоки входящей электронной и бумажной документации. Платформа позволяет автоматизировать обработку информации, извлеченной из отсканированных бумаг, фотографий, электронных документов. Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их корректность и передает в корпоративные информационные системы.

ContentCapture входит в реестр отечественного ПО и может заместить продукты западных вендоров – ABBYY FlexiCapture, Kofax Capture, IBM Datacap.

«В основе продуктов Content AI лежат одни из лучших в мире технологий для интеллектуального распознавания данных и обработки естественного языка. Сегодня нам важно адаптировать их для нужд российских заказчиков, поэтому компания занимается выпуском решений для Linux и их совместимостью с отечественными операционными системами. Мы работаем в тесной связке с представителями различных секторов бизнеса и вместе находим оптимальные решения задач замещения иностранного софта», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

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Возможность устойчивой работы на разных операционных системах — не единственная новая характеристика ContentCapture, появившаяся в этом году. В июле 2023 г. Content AI выпустила версию ContentCapture с функцией распознавания русского рукописного текста. Эта задача востребована при обработке документов, содержащих блоки текста, написанные от руки, например, анкет, заявлений для банков или страниц паспорта с данными регистрации. В основе технологии распознавания русского рукописного текста лежат инновационные разработки Content AI в области нейронных сетей, впервые примененные для реализации этой функциональности.

В 2024 г. Content AI также планирует выпустить ряд важных функциональных обновлений ContentCapture, связанных с повышением удобства использования продукта и упрощением основных операций.

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Content AI (ООО «Контент ИИ») — российский разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО.