Content AI изменила структуру собственности

Компания Content AI, независимый российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, изменила структуру собственности. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Теперь ООО «Контент ИИ» на 99% принадлежит российскому юридическому лицу ООО «Контент ИИ Технологии». Доля турецкой компании Content AI Solutions Bilisim VE Teknologi Hizmetleri Anonim Sirketi снизилась до 1%. Соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 25 декабря 2024 г. ООО «Контент ИИ Технологии» принадлежит менеджменту Content AI. Собственниками турецкого юридического лица также на 100% являются сотрудники Content AI.

«Создание компании в Турции было вынужденной мерой, необходимой для заключения лицензионного договора с компанией ABBYY, по которому Content AI получила право на использование и модификацию технологий ABBYY в некоторых продуктах, – cказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. – Изменение структуры собственности было запланировано изначально. Так как условия договора между Content AI и ABBYY выполнены, у компании нет необходимости в сохранении турецкого юридического лица. Переход компании полностью в российскую юрисдикцию – следующий шаг, который мы планируем осуществить. Это займет еще некоторое время из-за особенностей законодательства Турции».

С 2022 г. Content AI выпускает собственные продукты на основе модифицированных технологий ABBYY и с этого момента развивает их самостоятельно. На часть продуктов у ABBYY выкуплены исключительные права. Правообладателем всех решений является российская компания ООО «Контент ИИ». Все флагманские продукты Content AI внесены в реестр отечественного ПО и обладают специальным признаком, указывающим на отнесение программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта.

Компания ведет активную работу в области импортозамещении иностранного софта: PDF-редакторов ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat, а также IDP-продуктов ABBYY FlexiCapture, IBM Datacap, Kofax Capture. В число заказчиков Content AI входят крупнейшие компании из сферы финансов, промышленности, энергетики, ритейла, а также госсектора.

По итогам 2023 г. Content AI удвоила годовую выручку: с 382,5 до 765,5 млн руб. Предварительная оценка результатов 2024 г. также позволяет рассчитывать на увеличение выручки более, чем на 40%