Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux

Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустил кросс-платформенную версию серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Это первая версия продукта, доступная для использования как на Windows, так и на операционных системах на базе Linux, в том числе отечественных ОС.

ContentReader Server позволяет в потоковом режиме распознавать и преобразовывать файлы в PDF и другие электронные редактируемые форматы с полным сохранением структуры документа. Решение может работать с текстовыми и графическими форматами и переводить их в PDF, PDF/A, DOCX или другие типы файлов, удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения.

ContentReader Server предназначен для автоматической конвертации любого объема входящих или внутренних бухгалтерских, финансовых, юридических и других документов и их импорта в информационную систему организации, а также подходит для создания электронных архивов и цифровых библиотек.

Кросс-платформенная версия продукта позволяет импортировать и экспортировать файлы различных форматов из горячей папки и электронной почты. Пользователи могут настроить предобработку изображений и выбрать профиль обработки – с максимальным качеством или извлечением текста без форматирования. Интеграция решения доступна по REST API.

«Российские компании из разных сфер бизнеса постепенно переводят ИТ-инфраструктуру на Linux. Однако существенная часть наших заказчиков все еще продолжает работу на Windows. Для того чтобы закрывать потребности всех сторон, мы уделяем большое внимание выпуску кросс-платформенных продуктов, адаптированных для обеих систем – Windows и Linux. Это дает нам возможность действовать гибко при реализации сложных сценариев интеграции. При любом раскладе мы готовы обеспечить заказчиков необходимым инструментарием для автоматизации обработки документов», — отметила Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

ContentReader Server входит в реестр отечественного ПО (№20814) и рекомендован для импортозамещения.

***

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российский разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО.