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OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision

Content AI, российский разработчик технологий для интеллектуальной обработки информации, и Docsvision, вендор отечественного ПО для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний, договорились о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Компании рассматривают возможность интеграции платформы для интеллектуальной обработки информации ContentCapture и платформы Docsvision для электронного документооборота и управления бизнес-процессами. Второе планируемое направление сотрудничества – встраивание в Docsvision функции умного семантического поиска, используемого в решении Content AI Intelligent Search. Эти шаги позволят повысить функциональность платформы Docsvision и расширить линейку решаемых задач, облегчив в итоге работу с системой для конечных пользователей.

Процессы распознавания, интеллектуальной обработки и классификации данных востребованы в различных сценариях операционной деятельности для широкого круга компаний. В числе наиболее распространенных – экспорт документов сотрудников в системы кадрового документооборота, обработка первичной бухгалтерской документации, поточное сканирование для наполнения электронных архивов. С помощью современных технологий эти задачи могут быть автоматизированы с максимальной эффективностью для бизнеса заказчика, позволив сократить трудозатраты на работу с документами.

Content AI и Docsvision разрабатывают продукты для отечественного рынка, ориентируясь на актуальные цели и задачи стратегического развития российского бизнеса.

«OCR-технологии Content AI, основанные на собственных разработках, давно зарекомендовали себя у пользователей. В текущих социально-экономических условиях технологическая кооперация вендоров будет стимулировать развитие отечественного ИТ-рынка и, в конечном итоге, способствовать эффективному импортозамещению. Ведь объединяя отдельные сильные разработки, мы в разы увеличиваем ценность готовых решений для конечных заказчиков», — сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

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«Как вендор мы концентрируем усилия на повышение производительности и масштабируемости платформы Docsvision. Сотрудничество с ведущими производителями ИТ-решений в своей области усиливает наш продукт, помогая нашим клиентам решать бизнес-задачи оптимальным способом. В сотрудничестве с Content AI мы уже предоставили нашим заказчикам возможность быстро загружать в систему на базе Docsvision данные из бумажных документов после сканирования. В скором времени мы сможем предложить еще одно конкурентное преимущество – по-настоящему удобный и быстрый поиск в том числе за пределами СЭД», — сказал Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российский разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО. Мы предоставляем российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных, которые известны и востребованы на рынке более 30 лет. Мы помогаем компаниям трансформировать бизнес и делать процессы более эффективными, а людям – добиваться успехов в работе и жизни.

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