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ПО Софт Импортонезависимость
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Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

Разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «Алми партнер».

Компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы продуктов. Это дает возможность заказчикам из разных сфер бизнеса и государственных организаций, использующих инфраструктуру на базе операционной системы AlterOS, работать с интеллектуальным редактором ContentReader PDF.

ContentReader PDF для Linux — универсальный редактор, предоставляющий пользователям возможность легко и удобно решать повседневные задачи, связанные с обработкой бумажных и PDF-документов. Продукт упрощает редактирование, конвертацию, обмен файлами и совместную работу над любыми типами документов, а также обладает простым и понятным интерфейсом.

«ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО и полностью адаптирован к требованиям российских заказчиков. Сертифицикация с операционными системами на базе Linux подтверждает готовность софта к эффективному импортозамещению», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

AlterOS – российская операционная Linux-система последнего поколения. Софт может быть интегрирован в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций и применяться для решения широкого спектра прикладных задач любого уровня сложности. Операционная система включена в реестр отечественного ПО (№3801) и подходит для импортозамещения.

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «Мы придаем большое значение совместимости наших программных продуктов с отечественными разработчиками, поскольку для реализации национальных проектов и обеспечения технологической независимости страны очень важно создавать санкционно устойчивые комплексные ИТ-решения. Совместимость операционной системы AlterOS с универсальным редактором ContentReader PDF открывает новые возможности для развития нашего продукта и решения многих задач заказчиков».

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