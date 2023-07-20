Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и оптимизации бизнес-процессов в сфере документооборота предприятий.

Корпоративным заказчикам Konica Minolta предложит универсальную платформу для интеллектуальной обработки информации ContentCapture, разработанную Content AI. Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их корректность и передает в корпоративные информационные системы.

Ранее в 2023 г. Konica Minolta внедрила платформу на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара. С помощью интеллектуального решения департамент бухгалтерского и налогового учета предприятия перевел в потоковый формат обработку нескольких тысяч финансовых документов в год. Данные из счетов-фактур, универсальных передаточных документов, товарно-транспортных накладных, актов о приемке, платежных поручений автоматически распознаются, верифицируются и передаются в учетную систему. Решение упростило работу с бумажными документами за счет увеличения скорости ввода и обработки данных, исключения ошибок, связанных с ручным вводом информации. Реализация проекта, включая период пилотного тестирования и введение в промышленную эксплуатацию, заняла менее четырех месяцев.

В настоящее время компании прорабатывают еще ряд проектов для промышленных и государственных заказчиков.

«Сотрудничество с Content AI позволит нам расширить свои возможности и портфель решений, а также предлагать клиентам новые продукты для цифровизации бизнеса. Объединив нашу экспертизу и компетенции, мы сможем реализовывать проекты, направленные на внедрение инновационных технологий искусственного интеллекта и усилить позиции компаний на рынке. Уверен, что партнерство будет взаимовыгодным для обеих сторон и откроет новые перспективы для заказчиков, решающих задачи автоматизации обработки документов», – сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.