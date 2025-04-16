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ТЭК СПб ГУП ТЭК Санкт-Петербурга Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга
ТЭК СПб ГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Болтенков Иван 3 3
|Катков Игорь 3 1
|Фролов Антон 19 1
|Иванов Никита 11 1
|Данилов Михаил 31 1
|Азарова Мария 1 1
|Фоминых Константин 2 1
|Босенко Павел 18 1
|Шатунов Илья 5 1
|Ковалева Елена 6 1
|Кузнецова Надежда 2 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Ефимов Михаил 13 1
|Андреев Владимир 99 1
|Одинцов Евгений 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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