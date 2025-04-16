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ТЭК СПб ГУП ТЭК Санкт-Петербурга Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга

ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга

Судебные дела (62) на сумму 22 748 516 992 ₽
в качестве истца (32) на сумму 12 679 438 898 ₽
в качестве ответчика (14) на сумму 2 898 974 274 ₽


16.04.2025 «СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста 1
07.11.2024 Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний 1
10.06.2024 «Ростелеком» и ТЭК Санкт Петербурга стали партнерами 7
01.04.2024 «ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК 6
14.12.2023 Мощный инфраструктурный оператор отказывается от Windows и СУБД Microsoft в пользу Linux и PostgreSQL 4
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 2
27.10.2022 В ГУП «ТЭК СПб» расширили функциональность СЭД: о новом веб-клиенте, интеграции с чат-ботом в Telegram и других улучшениях 3
14.04.2022 УЦСБ и ГУП «ТЭК СПб» завершили этап проекта по построению системы защиты на объектах критической ИТ-инфраструктуры 2
29.01.2018 «Диджитал Дизайн» модернизировала СЭД Docsvision в «ТЭК Санкт-Петербург» 3
04.07.2017 «Диджитал Дизайн» внедрила новую СЭД на базе Docsvision в ТЭК Санкт-Петербурга 4
26.05.2011 Абоненты «Билайн» в Санкт Петербурге смогут использовать мобильник в качестве проездного билета в метро 1
19.12.2006 "Ракурс" поставил оборудование для для ГУП "ТЭК СПб" 1
31.10.2006 «Рексофт» автоматизирует «ТЭК Санкт-Петербурга» 4

Публикаций - 13, упоминаний - 39

ТЭК СПб ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1014 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 2
Ростелеком 9860 2
Telegram Group 2129 1
8382 1
SAP SE 5317 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
Рексофт - Reksoft 423 1
Ракурс НПФ 162 1
Content AI - Контент ИИ 81 1
Амбик Тэк СПб 2 1
Microsoft Corporation 24776 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 976 1
Тензор 108 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 882 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2964 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 2
Оповещение и уведомление - Notification 4783 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 955 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3230 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9326 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2992 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4859 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2206 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 137 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24789 1
Электронный документ - Electronic document 1476 1
Web-client - Веб-клиент 215 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3654 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7594 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
Microsoft Office 3790 2
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
FreePik 1092 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2084 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 19 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 736 1
Linux OS 10149 1
Microsoft Windows 15831 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1307 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 71 1
Basis - Базис.Workplace 45 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 14 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 850 1
Мобильный обходчик 21 1
Болтенков Иван 3 3
Катков Игорь 3 1
Фролов Антон 19 1
Иванов Никита 11 1
Данилов Михаил 31 1
Азарова Мария 1 1
Фоминых Константин 2 1
Босенко Павел 18 1
Шатунов Илья 5 1
Ковалева Елена 6 1
Кузнецова Надежда 2 1
Ляпунов Игорь 123 1
Меньшов Кирилл 122 1
Ефимов Михаил 13 1
Андреев Владимир 99 1
Одинцов Евгений 7 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 9
Россия - РФ - Российская федерация 147414 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3127 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1202 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8938 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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