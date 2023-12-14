Мощный инфраструктурный оператор отказывается от Windows и СУБД Microsoft в пользу Linux и PostgreSQL

ГУП ТЭК Санкт-Петербурга переводит одну из своих информсистем с ОС Windows и СУБД MS SQL на решения на основе Linux и PostgreSQL. На эти цели выделено свыше 100 млн руб. Отказ от иностранных систем позволит повысить устойчивость и безопасность инфраструктуры компании.

Импортозамещение ТЭК

Как выяснил CNews, ГУП ТЭК Санкт-Петербурга переходит с иностранных операционной системы и системы управления базами данных (СУБД) на ОС на базе Linux и СУБД PostgreSQL.

Для этого ТЭК заказал работы по созданию модуля «Импортозамещение системы «Автоматизация процессов претензионно-исковой работы ГУП «ТЭК СПб» в части перевода микросервисов и серверов системы.

Тендер был опубликован 12 декабря 2023 г. Максимальная цена договора может составить 107,9 млн руб. Заявки принимаются до 28 декабря, подведение итогов состоится 12 января 2024 г.

Свободное ПО

Судя по техзаданию, ТЭК переходит с ОС Windows и с СУБД MS SQL. Цель закупки состоит в снижении зависимости от политик лицензирования зарубежных правообладателей и производителей, а также снижение санкционных рисков в области применения ПО для государственных и муниципальных нужд, следует из технического задания. Помимо этого, импортозамещение этих продуктов позволит повысить устойчивость и информационную безопасность инфраструктуры.

Система автоматизации претензионно-исковой работы обеспечивает учет и актуализацию данных по судебным и исполнительным производствам, делам о банкротстве, отображает данные по оплате и задолженностям и др.

В техзадании прописан запрет на допуск ПО, не включенного в реестр софта Минцифры. Поэтому вполне возможно, что заказчик выберет российскую ОС на базе Linux (Astra Linux, Alt и др.) и СУБД на базе PostgreSQL (Postgres Pro).

Все больше отечественных компаний переходят или ориентируются на свободное ПО. Например, в сентябре 2023 г. «Дочка» оператора электрических сетей в России «Россети» — «Россети Ленэнерго» закупила ПАКи, а также отечественные СУБД и ОС, выделив на это почти 700 млн рублей.

А в ноябре 2023 г. CNews писал о том, что заказу ВГТРК создаются отечественные системы автоматизации теле- и радиовещания, которые будут поддерживать российские Linux-системы и PostgreSQL.

Масштаб «ТЭК СПб»

Согласно официальному сайту, ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» — «одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада». Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%.

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет Аутсорсинг

Предприятие занимается выработкой и снабжением тепловой энергией потребителей Санкт-Петербурга, транспортировка тепла, а также эксплуатацией городских инженерных теплосистем.

«ТЭК СПб» отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тыс. домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Среди абонентов компании — жилые дома, здания социально-бытового назначения — больницы, школы, детские сады, многочисленные производственные объекты.



В компании трудится более 7,5 тысяч человек.