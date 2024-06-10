«Ростелеком» и ТЭК Санкт Петербурга стали партнерами

«Ростелеком» консолидирует собственную экспертизу в области цифровых технологий и в сфере кибербезопасности для укрепления теплоэнергетической отрасли Санкт Петербурга. Соглашение о комплексном сотрудничестве компания заключила с государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»).

Документ был подписан Александром Логиновым, вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома», и Иваном Болтенковым, генеральным директором ГУП «ТЭК СПб». Соглашение подразумевает сотрудничество по двум основным направлениям: цифровые технологии и информационная безопасность. В сфере цифровизации стороны планируют развитие систем комплексной безопасности на объектах критической инфраструктуры, создание автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также единой платформы управления и мониторинга системы видеонаблюдения с применением алгоритмов нейросетевого анализа.

«Наша компания — один из лидеров по созданию отечественных продуктов и решений, более 200 из которых внесены в Единый реестр ПО. В критических инфраструктурах, к которым относится и теплоэнергетика, импортонезависимость, особенно цифровых компонентов, имеет огромное значение для устойчивости систем от негативного внешнего влияния. В нашем соглашении с ГУП «ТЭК СПб» этому аспекту придается особое значение, наряду с автоматизацией и безопасностью процессов. Как признанный технологический лидер, «Ростелеком» намерен предложить для решения этих задач самые инновационные решения, в том числе возможности искусственного интеллекта», — отметил Александр Логинов, вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома».

В сфере информационной безопасности, представленной в структуре «Ростелекома» группой компаний «Солар», соглашение предусматривает анализ и прогнозирование основных тенденций кибербезопасности и ее угроз, исследования передовых разработок средств защиты информации, а также детектирования атак, поиск и отбор перспективных научно технических идей.

«Мы — фабрика атакоцентричных технологий, это значит, что в основе наших продуктов и сервисов лежит знание и точное понимание техник и инструментов злоумышленников. «Солар» обладает уникальной по масштабу базой знаний о реальных атаках, совершаемых на крупнейшие российские организации под нашей защитой. А изучение, анализ и построение прогнозов на основе этой информации — отдельное направление нашей деятельности, которым занимается центр исследования киберугроз 4Rays. Это позволяет нам не только развивать наши решения, обогащая их сигнатурами и индикаторами компрометации, но и делиться экспертизой с сообществом, способствуя развитию индустрии. Мы рады, что ГУП «ТЭК СПб» открыт к обмену опытом в этой сфере и верим, что наше сотрудничество позитивно повлияет на киберустойчивость современной цифровизованной теплоэнергетики», — сказал Игорь Ляпунов, вице президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор ГК «Солар».

«Укрепление технологического суверенитета и переход на отечественные программно-аппаратные решения — одни из приоритетных задач для ГУП «ТЭК СПб», обозначенных президентом России. Внедрение российских комплексов позволит нам не только перевести привычные процессы в цифровой формат, но и обеспечить информационную безопасность. Уверен, что новое соглашение о сотрудничестве с “Ростелекомом” — бесспорным отраслевым лидером — поможет нам значительно продвинуться в этих направлениях», — сказал Иван Болтенков, генеральный директором ГУП «ТЭК СПб».