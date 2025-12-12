Разделы

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix 

Теплоэнергетическое предприятие Санкт-Петербурга АО «ТЭК СПб» приняло решение о переводе инфраструктуры на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix Standard. Решение заменит продукт иностранного вендора VMware, прекратившего техническую поддержку российских пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

На старте платформа будет развернута на 16 серверах и системах хранения данных, расположенных в центрах обработки данных (ЦОД) АО «ТЭК СПб». Эти ЦОД входят в состав критически важной инфраструктуры, обеспечивающей надежное тепло- и энергоснабжение Санкт-Петербурга.

Проект реализуется в рамках импортозамещения ЦОД АО «ТЭК СПб». Аппаратная часть построена на базе российского оборудования Yadro, программное решение представлено платформой Basis Dynamix Standard. Продукт осуществляет централизованное управление гипервизорами и виртуальными ЦОД.

АО «ТЭК СПб» обеспечивает теплом и горячей водой около 16 тыс. жилых домов Санкт-Петербурга, в которых проживает примерно 3 млн человек. В составе предприятия — 256 котельных, 234 центральных тепловых пункта и почти 4800 километров теплосетей. Среди потребителей — жилые дома, социальные учреждения, такие как больницы, школы и детские сады, а также промышленные объекты.

Цифровизация

«Реализация проекта в энергетическом секторе — это ответственность и вызов. Наше решение будет обеспечивать стабильную работу ИТ-инфраструктуры заказчика, отвечающей за подачу тепла и горячей воды жителям Санкт-Петербурга — одного из крупнейших городов России. Мы предоставляем платформу, соответствующую всем требованиям заказчика по надежности, безопасности и масштабируемости», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Выбор платформы был сделан по итогам детального анализа всех доступных отечественных решений с учетом множества критериев: качества продукта, подхода вендоров к безопасной разработке, наличия инженерной службы внедрения экспертного уровня и квалифицированных инженеров поддержки, а также перечня успешно реализованных проектов. В перспективе на Basis Dynamix планируется перевести до 3 тысяч сотрудников. В настоящее время обсуждается внедрение платформ виртуализации серверов Basis Dynamix и виртуализации рабочих мест Basis Workplace в дочерней структуре — АО «Теплосеть Санкт-Петербург». До конца года также планируется развертывание VDI в головной структуре «ТЭК СПб»», — сказал Илья Комаров, директор по цифровой трансформации ГУП «ТЭК СПб».

