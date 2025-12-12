Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Комаров Илья


СОБЫТИЯ


12.12.2025 «ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix 1
12.12.2025 «ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix  1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
16.09.2013 ИТ-директор Краснодарского края о внедрении УЭК 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Комаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 6
Транснефть Технологии 17 5
Valtec - Валтек 10 8
A.T.Legal 16 8
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 8
Почта России ПАО 2247 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 8
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 8
ПСБ - Промсвязьбанк 902 8
АльфаСтрахование СГ 354 8
Совкомбанк ПАО 286 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 8
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 7
Волга-Днепр - авиакомпания 45 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 6
Hansa - Ханса 114 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 6
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 6
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8183 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12354 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57443 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23058 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6153 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Мосягин Константин 20 8
Васильченко Юрий 10 8
Нагаев Олег 30 8
Емельченков Сергей 141 8
Урьяс Вадим 98 8
Михалев Евгений 96 8
Гаврилов Юрий 13 8
Муравьев Владимир 34 8
Панферов Алексей 22 8
Карпов Иван 79 8
Сергеев Сергей 161 8
Алифанов Кирилл 70 8
Лигачев Глеб 105 8
Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 10 8
Иванов Андрей 59 8
Емелин Дмитрий 16 8
Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Кузнецов Роман 14 6
Ермолин Константин 6 6
Павлов Вадим 21 6
Суровец Дмитрий 101 6
Халматов Максим 64 6
Куликов Александр 21 6
Залманов Андрей 37 5
Пегасов Сергей 55 3
Зубарева Елена 2 2
Нечушкин Андрей 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45734 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2198 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2048 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - РФ - Российская федерация 156974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 8
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406970, в очереди разбора - 733284.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще