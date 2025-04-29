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Сипачев Константин



29.04.2025 Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards 1
13.07.2017 «Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сипачев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 1
Крок - Croc 1784 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Dell EMC 5047 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
X5 Group - Перекрёсток 567 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 478 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3797 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2068 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Заяшников Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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