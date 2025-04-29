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Сипачев Константин
|29.04.2025
|Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards 1
|13.07.2017
|«Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД» 1
Сипачев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 1
|Крок - Croc 1784 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
|Dell EMC 5047 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 1
|Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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