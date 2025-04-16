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Сигма.ИВК
Сигма.ИВК и организации, системы, технологии, персоны:
|ИВК - Информационная внедренческая компания 189 2
|SAP SE 5317 1
|1С 8382 1
|Сигма ГК 5 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 1
|Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
|Мишустин Михаил 690 1
|Одинцов Евгений 7 1
|Гусев Дмитрий 72 1
|Пестунов Александр 6 1
|Путин Владимир 3223 1
|1С:Проект года 25 1
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