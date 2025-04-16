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Сигма.ИВК



16.04.2025 «СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста 1
16.04.2025 Как организовать умный учет энергоресурсов 1
16.04.2025 20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» 1
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

 1
23.04.2024 Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сигма.ИВК и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 189 2
SAP SE 5317 1
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Сигма ГК 5 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5424 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6786 1
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1С:Проект года 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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