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Сигма.Биллинг



16.04.2025 20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сигма.Биллинг и организации, системы, технологии, персоны:

8382 1
Lenovo Group 2302 1
Huawei 3992 1
Microsoft Corporation 24776 1
Cisco Systems 5141 1
Adobe Systems 1559 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Роснефтегаз 5 1
Интер РАО Инвест 2 1
Интер РАО Капитал 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 311 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 801 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12600 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 426 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5189 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
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