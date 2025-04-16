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Сигма.Биллинг
|16.04.2025
|20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» 1
|01.06.2021
|Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
Сигма.Биллинг и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8382 1
|Lenovo Group 2302 1
|Huawei 3992 1
|Microsoft Corporation 24776 1
|Cisco Systems 5141 1
|Adobe Systems 1559 1
|HP - Hewlett-Packard 3626 1
|Сигма.Алькор 4 1
|Мобильный обходчик 21 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 850 1
|Колодей Сергей 6 1
|Шугаев Дмитрий 2 1
|Сечин Игорь 36 1
|Мишустин Михаил 690 1
|Чубайс Анатолий 214 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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