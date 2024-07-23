Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха»

«СберТех» и Content AI объявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Компании провели двустороннее тестирование, по итогам которого подтверждено, что версия ContentCapture 14.2 корректно инсталлируется и сохраняет полную функциональность при работе на Platform V SberLinux OS Server. Это значит, что на базе продуктов российских разработчиков Content AI и «СберТеха» бизнес может построить надежный и импортонезависимый технологический стек для повышения эффективности работы с документами.

«Максим Тятюшев», генеральный директор «СберТеха»: «Platform V SberLinux OS Server создана с учетом потребностей крупного бизнеса по размещению высоконагруженных распределенных систем высокого уровня критичности. Она позволяет нашим клиентам использовать доступные и легкие в обслуживании серверы, а также передовые технологические решения, такие, как продукты компании Content AI».

Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI: «Экосистема продуктов цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха» сегодня активно развивается, и мы рады установить партнерские отношения со столь важным для рынка игроком. В условиях импортозамещения и формирования отечественного ИТ-суверенитета сотрудничество технологических компаний имеет крайне важное значение. Проводя тестирование продуктов и подтверждая их совместимость, мы гарантируем надежность, безопасность, устойчивость ПО, с помощью которого наши клиенты смогут эффективно решать свои задачи».

Универсальная IDP-платформа ContentCapture предназначена для крупных компаний, которые в ежедневном режиме обрабатывают большой поток различных документов: бухгалтерских, финансовых, юридических. Она позволяет извлекать данные из электронных файлов, сканов, фотографий, вложений писем, обрабатывать их по определенным сценариям и направлять в необходимую информационную систему.

Platform V SberLinux OS Server – это серверная операционная система, которая обеспечивает высокую производительность различных приложений. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует повышенным корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности.